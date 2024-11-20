Сегодня в Липецке: мастер-класс по росписи яиц, горожанам предложат зарплату до 250 тысяч рублей

Всё самое главное про заключительный рабочий день недели.

Днём в Липецке от +22 до +24 градусов, переменная облачность и без осадков.





















ул. Советская, д. 45, 47, 63, 67, 69, 71, 77.









День сегодня особенный, ещё его называют Страсной пятницей. Православные вспоминают начало страданий Христовых и накладывают на себя ограничения. Так, сегодня не время для вечеринок. А ещё в пятницу… нельзя красить яйца и печь куличи, лучше перенесите эти занятия на завтра.









В торговом центре на улице Советской, 66 с 10:00 будет работать всероссийская ярмарка трудоустройства (12+).









Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого второй день подряд в 19:00 покажет спектакль «Зойкина квартира» (16+).









Пусть по традициям православия сегодня и не рекомендуют красить яйца, но сегодня в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) пройдёт целый мастер-класс на эту тему (6+).









Юных липчан приглашают в Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) на патриотическую игру «Путь мужества и славы» (12+).









Наиболее популярные из них — это программы на базе «1С» (23%) и «Битрикс24» (12%). 6% автоматизировали процесс подбора с помощью «E-Staff Рекрутер», по 4% — с помощью «Хантфлоу» или программ, специально разработанных для их компаний. 3% работодателей используют «Potok», а 2% — «FriendWork».







