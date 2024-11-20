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сегодня, 07:00
9

Сегодня в Липецке: мастер-класс по росписи яиц, горожанам предложат зарплату до 250 тысяч рублей

Всё самое главное про заключительный рабочий день недели.

Тепло и сухо

Днём в Липецке от +22 до +24 градусов, переменная облачность и без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
ул. Асфальтная, 33а, 111, 113, 115а;
ул. Доватора, 6;
ул. Ладыгина, 24, 24а, 35, 33а;
ул. Папина, 6, 8;
ул. Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 10а,12, 12а, 12в, 16, 22, 35, 37;
ул. Привокзальная, 56, 101;
ул. Светлова, 29, 29а, 31, 31а;
ул. Таежная, 12;
ул. Фруктовая, 25б;
ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 стр.1, 180;
ул. Ярославская, 13, 19.

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Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах 1-й Лесной, Артёма, Асфальтной, Берёзовой, Бригадной, Бурлакова, Варшавской, Добровской, Железногорской, Комсомольской, Ладыгина, Липецкой, Локомотивной, Л. Шевцовой. МПС, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Полетаева, Постышева, Привокзальной, Р. Зорге, Светлова, С. Тюленина, Таёжной, Тихой, Фабричной, Фруктовой, Череповецкой, Шаумяна, Ярославской, в переулках Боринской, Брянской, Витебском, Данковской, Львовской, Хвойном, Черниговском.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат дома:

ул. Ковалева, д. 111, 111/3, 111б;
ул. Первомайская, д. 64, 66, 66а;
ул. Пушкина, 13, 13а, 14, 15;
ул. Советская, д. 45, 47, 63, 67, 69, 71, 77.

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Пробки

Пятница всем хороша, но с обеда на дорогах не протолкнуться. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые предупредят о пробке и подскажут, как её объехать.


Великая пятница

День сегодня особенный, ещё его называют Страсной пятницей. Православные вспоминают начало страданий Христовых и накладывают на себя ограничения. Так, сегодня не время для вечеринок. А ещё в пятницу… нельзя красить яйца и печь куличи, лучше перенесите эти занятия на завтра.

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Сегодня нужно поменьше есть, в отдельных церковных приходах существовало поверье, что если совсем отказаться в этот день от пищи, то Бог простит все грехи.

Ярмарка трудоустройства

В торговом центре на улице Советской, 66 с 10:00 будет работать всероссийская ярмарка трудоустройства (12+).

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150 компаний представят более 10 000 вакансий с зарплатой от 50 до 250 тысяч рублей, подробнее можно прочитать здесь.

Судьба пьесы

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого второй день подряд в 19:00 покажет спектакль «Зойкина квартира» (16+).

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Вчера в комментариях на нашем сайте разгорелась целая дискуссия, на тему – запрещали ли пьесу М.Булгакова в СССР. Поясняем. Булгаков написал пьесу в 1925 году, впервые она была поставлена в московском театре им. Вахтангова в 1926. Сразу после премьеры вышло интервью классика в журнале, в котором он определил жанр, как трагическую буффонаду, «в которой в форме масок показан ряд дельцов нэпманского пошиба в наши дни в Москве». Правда, после первых постановок пьесу пришлось немного переделать. В ранней редакции Аметистов и Херувим благополучно скрывались из квартиры, а в последующих агент угрозыска в пьесе сообщал по телефону: «Да, да, взяли в подъезде Аметистова и Херувима с горничной».

Пьеса шла в театрах Москвы, Киева, Тбилиси, Ростова-на-Дону и других городов. А в 1929 году её действительно исключили из репертуара повсюду «за искажение советской действительности» (правда, и НЭП был свёрнут годом ранее). Вернулась на сцену «Зойкина квартира» только в 1984 году в… Саратове.

Главный мастер-класс

Пусть по традициям православия сегодня и не рекомендуют красить яйца, но сегодня в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) пройдёт целый мастер-класс на эту тему (6+).

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В наши дни полно разных уроков и советов от бывалых мастеров всего и вся. Не повредит и этот.

Патриотизм

Юных липчан приглашают в Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) на патриотическую игру «Путь мужества и славы» (12+).

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Чем дальше Вторая мировая война, тем сильнее мы гордимся и «можем повторить». Подрастающему поколению предложат вспомнить важные даты и события, узнать выдающихся исторических деятелей по портретам и описаниям и малоизвестные факты о том времени. Часть заданий потребует вспомнить знаменитые литературные и музыкальные произведения о войне, фильмы и театральные постановки.

Работа XXI века

57% предприятий и организаций Липецка используют системы автоматизации подбора персонала, выяснили в SuperJob.

Наиболее популярные из них — это программы на базе «1С» (23%) и «Битрикс24» (12%). 6% автоматизировали процесс подбора с помощью «E-Staff Рекрутер», по 4% — с помощью «Хантфлоу» или программ, специально разработанных для их компаний. 3% работодателей используют «Potok», а 2% — «FriendWork».

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Кадровый электронный оборот применяют 56% организаций. 31% работодателей перевели основную часть кадровых документов в электронный вид, а еще 25% сделали это частично.

Дорогие липчане! Пора-порадуемся окончанию очередной рабочей недели, весне и предстоящим выходным. А еще – новостям на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Шариков
32 минуты назад
"Расстанутся с комфортом и жители частного сектора"... Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала туда войти. А у нас на это денег нет. (С)
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Интересно
42 минуты назад
Почему либералы которые против всего советского, не хотят отказываться от советского возраста выхода на пенсию? Разрыв шаблона?
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Зарплата 250 тысяч
47 минут назад
неужели в обком кто-то требуется и не могут найти идеологически правильного кандидата ?
Ответить
Электорат
сегодня, 07:42
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
поли
сегодня, 07:39
Часто общаясь с пенсионерами - патриотами, которые всегда ЗА, у меня возникает вопрос, - А как бы Вы запели, если бы Вас лишили пенсии? Просто бы взяли и перестали платить..Сказали бы- идите работайте! А нас, сегодняшних 60 летних, лишили...И, кстати, всех остальных, кто за нами идёт по возрасту, тоже.. Парадокс в чем - Силовиков, полицейских и вертухаев- оставили на прежнем уровне..Они, видать, стареют, как раньше, только работяги молодеют.
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Иваныч
39 минут назад
При любом волнении народа(демонстрации, митинги и т.д) власть надеется на силовиков. Вот и оставили им все без изменений, остальные должны вкалывать до смерти.
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Более
56 минут назад
И металлургов оставили на прежнем уровне..Они, видать, стареют, как раньше, только работяги молодеют....
Ответить
ага
31 минуту назад
И металлургов оставили на прежнем уровне..Они, видать, стареют, как раньше, только работяги молодеют.... всем оставили на прежнем уровне, только тебе подняли. Видать все стареют как раньше, а ты обработалась вся.
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Липчанин
сегодня, 07:36
По факту мы не просто "можем повторить", мы уже повторяем.
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