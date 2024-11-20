Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях
На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
Сегодня в Липецке: мастер-класс по росписи яиц, горожанам предложат зарплату до 250 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: мастер-класс по росписи яиц, горожанам предложат зарплату до 250 тысяч рублей
Всё самое главное про заключительный рабочий день недели.
Днём в Липецке от +22 до +24 градусов, переменная облачность и без осадков.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
ул. Асфальтная, 33а, 111, 113, 115а;
ул. Доватора, 6;
ул. Ладыгина, 24, 24а, 35, 33а;
ул. Папина, 6, 8;
ул. Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 10а,12, 12а, 12в, 16, 22, 35, 37;
ул. Привокзальная, 56, 101;
ул. Светлова, 29, 29а, 31, 31а;
ул. Таежная, 12;
ул. Фруктовая, 25б;
ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 стр.1, 180;
ул. Ярославская, 13, 19.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат дома:
ул. Ковалева, д. 111, 111/3, 111б;
ул. Первомайская, д. 64, 66, 66а;
ул. Пушкина, 13, 13а, 14, 15;
ул. Советская, д. 45, 47, 63, 67, 69, 71, 77.
Пробки
Пятница всем хороша, но с обеда на дорогах не протолкнуться. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые предупредят о пробке и подскажут, как её объехать.
Великая пятница
День сегодня особенный, ещё его называют Страсной пятницей. Православные вспоминают начало страданий Христовых и накладывают на себя ограничения. Так, сегодня не время для вечеринок. А ещё в пятницу… нельзя красить яйца и печь куличи, лучше перенесите эти занятия на завтра.
Сегодня нужно поменьше есть, в отдельных церковных приходах существовало поверье, что если совсем отказаться в этот день от пищи, то Бог простит все грехи.
Ярмарка трудоустройства
В торговом центре на улице Советской, 66 с 10:00 будет работать всероссийская ярмарка трудоустройства (12+).
150 компаний представят более 10 000 вакансий с зарплатой от 50 до 250 тысяч рублей, подробнее можно прочитать здесь.
Судьба пьесы
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого второй день подряд в 19:00 покажет спектакль «Зойкина квартира» (16+).
Вчера в комментариях на нашем сайте разгорелась целая дискуссия, на тему – запрещали ли пьесу М.Булгакова в СССР. Поясняем. Булгаков написал пьесу в 1925 году, впервые она была поставлена в московском театре им. Вахтангова в 1926. Сразу после премьеры вышло интервью классика в журнале, в котором он определил жанр, как трагическую буффонаду, «в которой в форме масок показан ряд дельцов нэпманского пошиба в наши дни в Москве». Правда, после первых постановок пьесу пришлось немного переделать. В ранней редакции Аметистов и Херувим благополучно скрывались из квартиры, а в последующих агент угрозыска в пьесе сообщал по телефону: «Да, да, взяли в подъезде Аметистова и Херувима с горничной».
Пьеса шла в театрах Москвы, Киева, Тбилиси, Ростова-на-Дону и других городов. А в 1929 году её действительно исключили из репертуара повсюду «за искажение советской действительности» (правда, и НЭП был свёрнут годом ранее). Вернулась на сцену «Зойкина квартира» только в 1984 году в… Саратове.
Главный мастер-класс
Пусть по традициям православия сегодня и не рекомендуют красить яйца, но сегодня в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) пройдёт целый мастер-класс на эту тему (6+).
В наши дни полно разных уроков и советов от бывалых мастеров всего и вся. Не повредит и этот.
Патриотизм
Юных липчан приглашают в Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) на патриотическую игру «Путь мужества и славы» (12+).
Чем дальше Вторая мировая война, тем сильнее мы гордимся и «можем повторить». Подрастающему поколению предложат вспомнить важные даты и события, узнать выдающихся исторических деятелей по портретам и описаниям и малоизвестные факты о том времени. Часть заданий потребует вспомнить знаменитые литературные и музыкальные произведения о войне, фильмы и театральные постановки.
Работа XXI века
57% предприятий и организаций Липецка используют системы автоматизации подбора персонала, выяснили в SuperJob.
Наиболее популярные из них — это программы на базе «1С» (23%) и «Битрикс24» (12%). 6% автоматизировали процесс подбора с помощью «E-Staff Рекрутер», по 4% — с помощью «Хантфлоу» или программ, специально разработанных для их компаний. 3% работодателей используют «Potok», а 2% — «FriendWork».
Кадровый электронный оборот применяют 56% организаций. 31% работодателей перевели основную часть кадровых документов в электронный вид, а еще 25% сделали это частично.
Дорогие липчане! Пора-порадуемся окончанию очередной рабочей недели, весне и предстоящим выходным. А еще – новостям на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
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