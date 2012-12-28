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Жители домов со спецсчетами могут самостоятельно обновить лифты
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58 минут назад

Жители домов со спецсчетами могут самостоятельно обновить лифты

Замена лифтов в многоквартирных домах — одна из ключевых задач капремонта. Однако у многих собственников, формирующих фонд на специальном счете, недостаточно средств для полного обновления оборудования. Средняя стоимость замены одного лифта составляет 3,5 млн рублей. 

Решение этой проблемы обсудили в администрации Липецка. Президент Ассоциации «Российское лифтовое объединение» Сергей Чернышов совместно с заместителем гендиректора ФКР Липецкой области Лилией Чернышовой и и.о. председателя департамента ЖКХ Алексеем Жидковым рассказали собственникам, представителям УК и ТСЖ о проекте ускоренной замены лифтов. Данный способ помогает произвести замену по фиксированной цене с возможностью рассрочки оплаты.

«Собственники заключают договор с квалифицированной подрядной организацией и получают комплекс работ «под ключ», — подчеркнул Сергей Чернышов.

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Одним из условий такого способа является комплексная замена всех лифтов в многоквартирном доме в рамках одного договора. Оплата происходит частями: 30% — аванс, 20% — по факту выполнения работ, 50% — в рассрочку на срок до пяти лет. 

«На данный момент в Липецке договор на замену 17 единиц лифтового оборудования заключили пять многоквартирных домов, в одном из которых работы уже завершены», — отметил генеральный директора регионального ФКР Сергей Якунин.

Такой способ позволит ускорено заменить лифтовое оборудование с истекшим межремонтным сроком в соответствие с требованиями Таможенного Союза до 15 февраля 2030 года. Отметим, что в регионе cобственниками 57 многоквартирных домов накоплено достаточное количество средств для заключения договора по замене лифтового оборудования с условием рассрочки оплаты.

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