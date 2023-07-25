Происшествия
28 минут назад
Дело о травмировании ребёнка металлической дверью в строительном магазине дошло до суда
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Несчастный случай произошёл 4 августа 2022 года в посёлке Лев Толстой.
Чаплыгинский районный суд Липецкой области рассмотрит уголовное дело по факту травмирования 7-летнего мальчика в магазине стройматериалов, которое произошло ещё в августе 2022 года.
Напомним, 4 августа 2022 года в посёлке Лев Толстой на 7-летнего мальчика со стенда строительного магазина упала металлическая дверь. Ребёнок получил перелом бедра со смещением, серьезные ссадины и ушибы.
В отношении 63-летней женщины-предпринимателя было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.
Сейчас дело дошло до суда.
«Из обвинительного заключения следует, что подсудимая, осуществляя фактическое руководство в строительном магазине, не обеспечила безопасность жизни и здоровья потребителей, а именно вечером 4 августа 2022 года незакрепленный выставочный стенд с установленной в нем входной металлической дверью упал на 7-летнего ребенка, причинив ему телесные повреждения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Напомним, 4 августа 2022 года в посёлке Лев Толстой на 7-летнего мальчика со стенда строительного магазина упала металлическая дверь. Ребёнок получил перелом бедра со смещением, серьезные ссадины и ушибы.
В отношении 63-летней женщины-предпринимателя было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.
Сейчас дело дошло до суда.
«Из обвинительного заключения следует, что подсудимая, осуществляя фактическое руководство в строительном магазине, не обеспечила безопасность жизни и здоровья потребителей, а именно вечером 4 августа 2022 года незакрепленный выставочный стенд с установленной в нем входной металлической дверью упал на 7-летнего ребенка, причинив ему телесные повреждения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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