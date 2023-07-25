Происшествия

28 минут назад

Дело о травмировании ребёнка металлической дверью в строительном магазине дошло до суда

150
#дети #несчастный случай
1
Дело о травмировании ребёнка металлической дверью в строительном магазине дошло до суда

Несчастный случай произошёл 4 августа 2022 года в посёлке Лев Толстой.

Чаплыгинский районный суд Липецкой области рассмотрит уголовное дело по факту травмирования 7-летнего мальчика в магазине стройматериалов, которое произошло ещё в августе 2022 года.

Напомним, 4 августа 2022 года в посёлке Лев Толстой на 7-летнего мальчика со стенда строительного магазина упала металлическая дверь. Ребёнок получил перелом бедра со смещением, серьезные ссадины и ушибы.

В отношении 63-летней женщины-предпринимателя было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Сейчас дело дошло до суда.

«Из обвинительного заключения следует, что подсудимая, осуществляя фактическое руководство в строительном магазине, не обеспечила безопасность жизни и здоровья потребителей, а именно вечером 4 августа 2022 года незакрепленный выставочный стенд с установленной в нем входной металлической дверью упал на 7-летнего ребенка, причинив ему телесные повреждения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
150
#дети #несчастный случай
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

На улице Студёновской «Хёндай Солярис» врезался в столб
#ДТП
На улице Студёновской «Хёндай Солярис» врезался в столб

9 минут назад

Происшествия
Липчанин хотел среди ночи навестить отца в больнице и напугал врачей похожим на гранату предметом
#хулиганство #больница
2
Липчанин хотел среди ночи навестить отца в больнице и напугал врачей похожим на гранату предметом

сегодня, 14:54

Происшествия
Администрация Липецка потребует с испортившего забор водителя компенсировать ущерб
#ДТП
6
Администрация Липецка потребует с испортившего забор водителя компенсировать ущерб

сегодня, 14:24

Происшествия
Липчанка оставила машину на улице Белянского, а утром обнаружила в ее стекле дыру
#хулиганство
18
Липчанка оставила машину на улице Белянского, а утром обнаружила в ее стекле дыру

сегодня, 13:50

Происшествия
Угон автомобиля «Шевроле Нива» остановило дерево
#угон #автомобиль
Угон автомобиля «Шевроле Нива» остановило дерево

сегодня, 13:30

Происшествия
Липчанин сообщил о готовящемся взрыве двух подъездов своего дома
#телефонный терроризм
2
Липчанин сообщил о готовящемся взрыве двух подъездов своего дома

сегодня, 13:12

Происшествия