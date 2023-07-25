Сервис доставки оштрафовали за SMS-сообщение с промокодом на 100 тысяч рублей

Липчанин отказался от получения рекламы, но ему продолжал приходить спам.

Липецкое УФАС оштрафовало компанию — онлайн-сервис доставки продуктов и товаров за нарушение закона о рекламе.



В антимонопольный орган обратился липчанин, на номер телефона которого, несмотря на отказ абонента от получения рекламы, продолжал приходить спам.



«Компания подтвердила, что SMS-сообщение с рекламой было отправлено без согласия гражданина. Причиной этого, по словам представителей общества, стала техническая ошибка. Вместе с тем, каких-либо доказательств системного сбоя компания не представила», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС.



УФАС признало рекламу ненадлежащей и оштрафовало ООО «Инстамарт Сервис» по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе) на 100 000 рублей.