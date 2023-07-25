Общество

19 минут назад

Сервис доставки оштрафовали за SMS-сообщение с промокодом на 100 тысяч рублей

89
#УФАС #реклама
3
Сервис доставки оштрафовали за SMS-сообщение с промокодом на 100 тысяч рублей

Липчанин отказался от получения рекламы, но ему продолжал приходить спам.

Липецкое УФАС оштрафовало компанию — онлайн-сервис доставки продуктов и товаров за нарушение закона о рекламе.

В антимонопольный орган обратился липчанин, на номер телефона которого, несмотря на отказ абонента от получения рекламы, продолжал приходить спам.

«Компания подтвердила, что SMS-сообщение с рекламой было отправлено без согласия гражданина. Причиной этого, по словам представителей общества, стала техническая ошибка. Вместе с тем, каких-либо доказательств системного сбоя компания не представила», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС.

УФАС признало рекламу ненадлежащей и оштрафовало ООО «Инстамарт Сервис» по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе) на 100 000 рублей.
89
#УФАС #реклама
3

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Инструкция по применению: в Ельце решили три проблемы с помощью одного нацпроекта
#нацпроект #финансирование
1
Инструкция по применению: в Ельце решили три проблемы с помощью одного нацпроекта

сегодня, 12:14

Общество
В Липецке подтопило несколько участков улично-дорожной сети
#дожди #потоп
19
В Липецке подтопило несколько участков улично-дорожной сети

сегодня, 07:52

Общество
Сегодня в Липецке: где установят новые видеокамеры и скольких липчан уже тянет к земле
#Сегодня в Липецке
40
Сегодня в Липецке: где установят новые видеокамеры и скольких липчан уже тянет к земле

сегодня, 07:00

Общество
Член региональной Общественной палаты возглавит департамент мэрии Липецка
#мэрия Липецка #кадры
69
Член региональной Общественной палаты возглавит департамент мэрии Липецка

вчера, 20:42

Общество
Липецкая вечЁрка: нашествие мотыльков, атака на ТРЦ и подробности дела пары извращенцев
#вечЁрка #мотыльки #минирование
3
Липецкая вечЁрка: нашествие мотыльков, атака на ТРЦ и подробности дела пары извращенцев

вчера, 20:23

Общество
Липчан напугала гадюка в лифте
#змея #гадюка #уж
11
Липчан напугала гадюка в лифте

вчера, 17:29

Общество