«Прямо под нашими окнами будет кладбище»

Жители села Тележенка возмущаются расширению кладбища.

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В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Фрунзе села Тележенка Липецкого района. По словам жительницы села Елены Черных, прямо напротив домов на центральной улице села расширяют кладбище.— Кладбище теперь будет располагаться прямо под нашими окнами, а раньше оно было в стороне, — возмущается Елена.Как рассказала GOROD48 глава администрации Тележенского сельсовета Елена Смирнова, кладбище в новых граница утверждено генпланом сельского поселения ещё в 2019-2020 годах. А в этом году правительство области выделило деньги на благоустройство села, которые решено потратить на детские площадки, расчистку кладбища от сухих и ветхих деревьев и установку ограждений вокруг детских площадок и кладбища.В результате по периметру кладбища в ранее утверждённых границах начали устанавливать забор высотой полтора метра. Именно поэтому селяне и обратили внимание на расширение кладбища, которое фактически произошло ещё три года назад, узаконено и зафиксировано в Росреестре.При этом в сельской администрации отметили, что кладбище является санитарной зоной пятого класса и необходимое расстояние от её границы до жилых домов в 50 метров соблюдена.Пока захоронения будут вести в границах старого кладбища. По расчётам сельской администрации, после расчистки его территории ещё хватит еще на несколько лет.