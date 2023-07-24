Общество
сегодня, 15:39
«Прямо под нашими окнами будет кладбище»
Жители села Тележенка возмущаются расширению кладбища.
В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Фрунзе села Тележенка Липецкого района. По словам жительницы села Елены Черных, прямо напротив домов на центральной улице села расширяют кладбище.
— Кладбище теперь будет располагаться прямо под нашими окнами, а раньше оно было в стороне, — возмущается Елена.
Как рассказала GOROD48 глава администрации Тележенского сельсовета Елена Смирнова, кладбище в новых граница утверждено генпланом сельского поселения ещё в 2019-2020 годах. А в этом году правительство области выделило деньги на благоустройство села, которые решено потратить на детские площадки, расчистку кладбища от сухих и ветхих деревьев и установку ограждений вокруг детских площадок и кладбища.
В результате по периметру кладбища в ранее утверждённых границах начали устанавливать забор высотой полтора метра. Именно поэтому селяне и обратили внимание на расширение кладбища, которое фактически произошло ещё три года назад, узаконено и зафиксировано в Росреестре.
При этом в сельской администрации отметили, что кладбище является санитарной зоной пятого класса и необходимое расстояние от её границы до жилых домов в 50 метров соблюдена.
Пока захоронения будут вести в границах старого кладбища. По расчётам сельской администрации, после расчистки его территории ещё хватит еще на несколько лет.
— Кладбище теперь будет располагаться прямо под нашими окнами, а раньше оно было в стороне, — возмущается Елена.
Как рассказала GOROD48 глава администрации Тележенского сельсовета Елена Смирнова, кладбище в новых граница утверждено генпланом сельского поселения ещё в 2019-2020 годах. А в этом году правительство области выделило деньги на благоустройство села, которые решено потратить на детские площадки, расчистку кладбища от сухих и ветхих деревьев и установку ограждений вокруг детских площадок и кладбища.
В результате по периметру кладбища в ранее утверждённых границах начали устанавливать забор высотой полтора метра. Именно поэтому селяне и обратили внимание на расширение кладбища, которое фактически произошло ещё три года назад, узаконено и зафиксировано в Росреестре.
При этом в сельской администрации отметили, что кладбище является санитарной зоной пятого класса и необходимое расстояние от её границы до жилых домов в 50 метров соблюдена.
Пока захоронения будут вести в границах старого кладбища. По расчётам сельской администрации, после расчистки его территории ещё хватит еще на несколько лет.
Житель
отец Евлампий
Веселый
Фагот
Ванька Грозный