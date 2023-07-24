Общество

сегодня, 15:39

«Прямо под нашими окнами будет кладбище»

5 2367
#кладбище
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Жители села Тележенка возмущаются расширению кладбища. 

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Фрунзе села Тележенка Липецкого района. По словам жительницы села Елены Черных, прямо напротив домов на центральной улице села расширяют кладбище.

— Кладбище теперь будет располагаться прямо под нашими окнами, а раньше оно было в стороне, — возмущается Елена.

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Как рассказала GOROD48 глава администрации Тележенского сельсовета Елена Смирнова, кладбище в новых граница утверждено генпланом сельского поселения ещё в 2019-2020 годах. А в этом году правительство области выделило деньги на благоустройство села, которые решено потратить на детские площадки, расчистку кладбища от сухих и ветхих деревьев и установку ограждений вокруг детских площадок и кладбища.

В результате по периметру кладбища в ранее утверждённых границах начали устанавливать забор высотой полтора метра. Именно поэтому селяне и обратили внимание на расширение кладбища, которое фактически произошло ещё три года назад, узаконено и зафиксировано в Росреестре.

При этом в сельской администрации отметили, что кладбище является санитарной зоной пятого класса и необходимое расстояние от её границы до жилых домов в 50 метров соблюдена.

Пока захоронения будут вести в границах старого кладбища. По расчётам сельской администрации, после расчистки его территории ещё хватит еще на несколько лет. 
5 2367
#кладбище
2

Комментарии (5)

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Житель

35 минут назад
губернатора поселить рядом с кладбищем. Им с мэром все земли мало.
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отец Евлампий

41 минуту назад
Кладбище возле дома - это просто мечта! Ездить далеко не надо, ходить тоже.. Вышел из дома, поменял своих усопших - красота!!
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Веселый

53 минуты назад
Дорогие нынче ямки 2 на 2
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Фагот

сегодня, 16:03
Купите чучело совы себе на плечо и меховой жилет мехом наружу, ходите так по улице. Люди начнут приходить к вам за помощью в трудных жизненных ситуациях, хотя бы заработаете. Больше, наверное, сделать ничего нельзя.
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Ванька Грозный

сегодня, 15:58
Красотища-то какая , лепота !!
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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