Банкротство как способ разобраться с долгами

Потеря работы, кризис, сложные жизненные обстоятельства, например, пожар в квартире или собственном доме – оплачивать кредиты становится сложно, а порой практически невозможно.

Можно получить отсрочку — кредитные каникулы, но после них все равно придется возвращать деньги банку. Можно попытаться погасить уже имеющиеся долги, взяв новую ссуду в банке и оформив рефинансирование. Однако иногда единственным способом решить проблему с долгами становится личное банкротство. Об особенностях и последствиях данной процедуры GOROD48 расскажет в очередном гайде.

За первое полугодие 2023 года в Липецкой области суды признали банкротами 1475 человек, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 27,4% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из статистики Федресурса - Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Большинство должников сами выступали заявителями, лишь от 3% до 3,5% процедур оформлялись по требованиям кредиторов, и от 0,4% до 1,5% - по требованию налоговой службы. Кроме того, внесудебное банкротство через МФЦ возбудили 50 человек, на 56,3% больше, чем в 2022 году.

Что такое банкротство физического лица

Банкротство — это процедура, которая позволяет избавиться от кредитов, когда платить больше нечем. В сложной ситуации оно поможет гражданам разрешить проблемы с долгами, а кредиторам - быстрее урегулировать финансовые споры с должниками. В долги, от которых поможет избавиться банкротство, входят не только обязательства по банковским кредитам, но также по микрозаймы, штрафы, налоги, оплата услуг ЖКХ и другие. Следует помнить: должнику не разрешат обанкротиться, если у него есть доход или имущество, которое можно продать в счет выплаты долга. А некоторые долги не подлежат списанию даже при банкротстве – прежде всего это относится к алиментам и обязательствам по возмещению вреда жизни и здоровью. А если должник является ИП, то он и после признания банкротом будет должен погасить перед своими работниками долги по зарплате и выходным пособиям.

Кто может стать банкротом

Судебную процедуру банкротства можно начать, если долг составляет более 500 тысяч рублей, а платеж задерживается более, чем на 90 дней. Также инициировать этот процесс могут налоговые органы и сами кредиторы — чаще всего это банк, иногда — другое физическое лицо, если должник занял деньги под расписку. Заявление в этом случае подают в Арбитражный суд. В нем сообщают общую сумму задолженности, причины ухудшения финансового состояния заёмщика, наличие имущества и банковских счетов. В заявлении также выбирается и указывается саморегулируемая организация арбитражных управляющих, из которой должнику назначат финансового управляющего. Его участие в деле о банкротстве обязательно: он выступает посредником между должником, кредиторами и судом, ведя всю процедуру и занимаясь долгами, имуществом и счетами. Если суд признаёт заявление обоснованным, кредиторы прекращают начисление пеней должнику, и дело переходит в ведение финансового управляющего. Эта процедура платная. Кроме госпошлины потребуется внести депозит в суд и оплатить расходы управляющего. Судебное банкротство в среднем может длиться от полугода до года, однако этот срок может оказаться длиннее.

Внесудебную процедуру банкротства могут пройти должники, задолжавшие от 50 тысяч до 500 тысяч рублей и в отношении которых приставы завершили исполнительное взыскание, потому что не нашли имущества для оплаты задолженности. Это значит, что подаче заявления о банкротстве должно предшествовать получение кредитором исполнительного документа, например решения суда или судебного приказа, предъявление его судебным приставам и совершения последними предусмотренных законом исполнительных действий, которые не увенчались успехом. В отличие от судебного рассмотрения эта процедура бесплатна для должника, заявление подается в МФЦ. К нему нужно приложить список всех известных кредиторов. Если какого-то кредитора или обязательства в перечне не будет, то по этим долгам придется платить. Процедура внесудебного банкротства длится полгода.

Что дает банкротство

Основной результат, которого ждут банкроты – освобождение от долгов. Однако с получением статуса «банкрот» долг еще не будет списан автоматически. Так, с началом делопроизводства останавливается начисление процентов, штрафов, пеней по кредитам и долгам – кроме некоторых исключений (алименты, возмещение морального вреда, вреда жизни и здоровью и пр.). Все неустойки списываются только после завершения процедуры.

Варианты, как разобраться с долгами

Должнику могут предложить заключить с кредиторами мировое соглашение – например, банк предлагает назначить новую процентную ставку, отменить начисленные ранее штрафы за просрочку платежей, изменить график выплат. Более жесткий вариант – реструктуризация. Здесь разрабатывается план погашения задолженности на определенный срок (как правило, до трёх лет). Следуя плану, гражданин может восстановить свою платёжеспособность и расплатиться с кредиторами, не объявляя себя банкротом. Еще один способ разобраться с долгами – реализация имущества. Забрать могут любые активы, ценное имущество и недвижимость, в том числе квартиру или дом. Единственное жильё по закону отобрать не могут, хотя есть нюансы. Например, у вас есть своя квартира, но прописаны вы у родителей. Квартира может быть продана на аукционе, так как не попадает под определение единственного жилья.

Последствия банкротства

Для должника есть и минусы. Пока идет процедура банкротства, нельзя оформлять новые займы, кредиты, покупать и продавать недвижимость, все доходы, кроме прожиточного минимума, удерживаются для погашения долгов – их по возможности нужно возвращать. Если во время процедуры внесудебного банкротства появляются доход или имущество, нужно сообщить в МФЦ в течение трех дней. Процедуру остановят. Процедура банкротства затрагивает не только должников, но их супругов. Например, при банкротстве мужа могут продать для погашения долга автомобиль жены. Уже после получения статуса банкрота и списания долгов человек не сможет в течение года открыть ИП (Для индивидуального предпринимателя запрет снова открыть ИП действует пять лет), работать на руководящих должностях (от трех лет до 10 лет в зависимости от организации), объявлять себя банкротом (при судебном банкротстве — пять, при внесудебном — 10 лет). В течение пяти лет при получении кредита нужно обязательно информировать потенциального кредитора о своём статусе банкрота.

Следует помнить – задолженность перед кредиторами будет считаться погашенной, если у должника мало имущества для погашения всех долгов или его нет совсем. Но на это не стоит надеяться тем, кто ведет себя недобросовестно: например, представляет ложные сведения при оформлении кредита либо скрывает или уничтожает свое имущество. Не получится сохранить имущество, «подарив» его родным или друзьям. Если гражданин перед банкротством, например, подарил свою квартиру родственнику, такая сделка будет оспорена, а недвижимость – возвращена в конкурсную массу.

В следующем гайде расскажем, можно ли погасить кредит досрочно.