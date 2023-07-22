Лучший бомбардир липецкого мини-футбола попробует перезапустить карьеру на берегах Волги

Павла Назарова не взяли в Суперлигу, но иногда лучше сделать шаг назад, ради двух шагов вперёд.

Лучший бомбардир в новейшей истории липецкого мини-футбола Павел Назаров (55 голов в 114 матчах) приступил к тренировкам в составе дебютанта высшей лиги ульяновской «Волги».

В минувшем сезоне 26-летний Павел выступал за Липецк, но что-то пошло не так. Грозный бомбардир за весь чемпионат настрелял всего… 2 гола, и в итоге главный тренер Темур Алекперов решил не давать ему шанса в суперлиге, куда вышла команда.

Перезапускать карьеру Павел отправился на берега Волги, ему нужно произвести впечатление на очень авторитетного специалиста – 46-летнего Станислава Ларионова, который трижды становился чемпионом России: в 2005 и 2006 гг. в качестве игрока московского «Динамо» и в 2014 г. в роли одного из тренеров столичной «Дины».





Пробежка на ульяновском стадионе. Павел Назаров в зелёной майке. Фото МФК "Волга"

Вместе с волжанами начал подготовку к сезону и Александр Графский, который концовку прошлого чемпионата тоже провёл в Липецке – 10 матчей, 2 гола.

Что касается липецкой команды, то она проводит предсезонный сбор во дворце спорта «Атлант» под Липецком. В конце августа липчан ждёт предсезонный турнир в Тюмени, где команда Алекперова сыграет с «Тюменью» (22 августа), «Газпромом-Югрой» из Югорска (23 августа) и «Новой Генерацией» из Сыктывкара (24 августа). Все команды выступают в Суперлиге.