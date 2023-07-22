Выходные в Липецке: «Наконец-то без дождей, трансляция из Санкт-Петербурга и киноканикулы»

Рассказываем, как весело и достойно провести субботу и воскресенье.

Без осадков

Сегодня в Липецке вновь не жарко – 23-25 градусов, при этом жизнь горожанам и жителям области перестанут отравлять доджи. Синоптики обещают, что день пройдёт без осадков.







Отключения воды

Холодную воду в Липецке планово будут отключать только в воскресенье, 23 июля. С 10:00 до 20:00 временные трудности испытают жители отдельных домов на улицах Октябрьской, 1, 3; Прудной, 2, а также частного сектора на улицах Городовикова, жактовской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, в переулках Кочубея, Морозова, Узорном.







Плановых отключений электроэнергии на выходных не предвидится.

«Театр. Не отрекаются, любя» (16+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) 22 июля в 15:00 пройдёт творческая встреча с заслуженной артисткой РФ Еленой Савинич.

Гостья является заведующей труппой Липецкого государственного театра кукол и очень интересным человеком. На встречу «Театр. Не отрекаются, любя» она пригласила коллег – ведущего артиста Липецкого драматического театра Александра Сущика, композитора Антона Холопова, поэта Никиту Алексеева.

Вход свободный.

VII летние киноканикулы



Липецкий киноклуб «Ностальгия» открывает очередные Седьмые «Летние киноканикулы. Мероприятие пройдёт 22 июля в 15:00 в малом зале областного Центра культуры, народного творчества и кино. Гостям покажут мелодраму «Любовное настроение». Гонконг, 2000. Режиссёр Вонг Кар-Вай (18+).

Действие происходит в Гонконге в 1962 году. Су и Чоу снимают соседние комнаты в одной квартире. Их супруги всё время в отлучке. Однажды Чоу узнаёт сумочку Су, подаренную ей мужем, — у его жены такая же. А Су узнаёт галстук Чоу, подаренный ему женой, — такой же есть у её мужа. Оба понимают, что их супруги изменяют им друг с другом.



Кадр из фильма



Вход свободный.

Суббота в парке Победы

На выходных главные развлекательные события вновь будут проходить в парках города, в субботу одним из центров станет парк Победы.

В 17:00 здесь выступят профессиональные артисты и все желающие в рамках полюбившегося липчанам проекта «Играй, гармонь!» (6+). В 18:00 на летней эстраде Липецкая государственная филармония организует концерт духового оркестра (6+). А в 19:30 липчан приглашают позажигать на проекте «Дискотека для всех. Будут танцы» (12+).





Суббота в парках

Субботние гуляния пройдут и в остальных парках города. В Нижнем парке в 18:00 стартует проект «Уличный артист» (6+). Свое мастерство перед липчанами продемонстрируют творческие люди Липецка.







В 18:00 в парке Металлургов и в 18:40 в Быхановом саду состоится семейная анимационная программа «Карусель эмоций» (0+). Творческая программа с аниматорами и ростовыми куклами, которые проведут активные детские игры, весёлые конкурсы и увлекательные эстафеты. Желающие смогут принять участие в музыкальных испытаниях и викторинах.

Классика на Дворцовой (12+)

В субботу в 20:00 на большом экране, установленном на липецком Городище липчане смогут увидеть прямую трансляцию ежегодного шоу из Санкт-Петербурга «Классика на Дворцовой» с участием представителей элиты мировой оперной сцены.







Шахматный фестиваль и воскресенье в Нижнем парке

В воскресенье, 23 июля, центром массовых мероприятий станет уже Нижний парк. С 9:30 и до 15:00 здесь будет проходить проект «Шахматы каждому» (6+), в рамках которого пройдут мини-турниры, товарищеские встречи, мастер-классы для любителей 64-клеточной игры.







В 17:00 – проект «Играй, гармонь!» (6+), а в 18:00 – Литературная гостиная в парке (6+).

Воскресенье в парках

23 июня в парке Победы в 18:00 пройдёт фитнесс-вечеринка (12+), на которой все желающие смогут повторить упражнения, предложенные инструкторами, а в 19:30 начнётся новая «Дискотека для всех. Будут танцы» (12+).







Семейная анимационная программа «Карусель эмоций» (0+) перекочует в Быханов сад в 18:40, в парковую зону «Сокол» и в микрорайон «Европейский», в двух последних она начнётся в 19:00.

Для детей

Детский парк «Сказка» 22 июля в 15:00 и 16:00 приглашает ребятишек на мастер-класс «Украшения из крупы» (0+), а в 17:00 на анимационную программу «В гостях у Сказки» (0+). 23 июля программа повторится в 17:00.







Кино под открытым небом

Пройдут и новые кинопоказы на Городище. 23 июля в 20:00 липчане смогут увидеть нестареющую комедию «Самая обаятельная и привлекательная». СССР, 1985. Режиссёр Геральд Баженов (16+)





Кадр из фильма



У инженера Нади Клюевой максимум общественной и минимум личной жизни. Всё меняется, когда она случайно встречает в автобусе свою старую знакомую, бывшую одноклассницу Сусанну, ныне работающую социологом на заводе бытовых кондиционеров. Сусанна решает наладить личную жизнь своей подруги, используя научный метод.

В ролях: Ирина Муравьёва, Татьяна Васильева, Александр Абдуллов, Михаил Кокшенов.

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