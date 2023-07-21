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Уваркина выиграла «Кубок Чёрного моря» по рукопашному бою

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#Рукопашный бой
Уваркина выиграла «Кубок Чёрного моря» по рукопашному бою

Всего на счету наших бойцов 5 первых, 3 вторых и 4 третьих места.

Дюжину медалей завоевали воспитанники липецкой школы рукопашного боя в Лазаревском Краснодарского края на всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек до 21 года «Кубок Чёрного моря».

Пятеро наших земляков удостоились наград высшей пробы, в том числе воспитанника липецкого «Динамо» Татьяна Уваркина, выступавшая среди девушек 16-17 лет. Татьяна провела три боя с соперницами из разных регионов, в каждом из которых уверенно выигрывала и по праву заслужила свою «золотую» медаль.

Чемпионами в своих весовых категориях также стали Гагик Агаджанов и Тимофей Полковников (12-13 лет), Никита Иванников (14-15 лет), Александра Наседкина (18-21 год).

Соревнования летом у моря собрали солидное число участников: на татами выходили 730 спортсменов из 24 регионов России.

Фото из архива участников соревнований. Татьяна Уваркина на вершине пьедестала почёта

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#Рукопашный бой

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