сегодня, 15:42
Уваркина выиграла «Кубок Чёрного моря» по рукопашному бою
Всего на счету наших бойцов 5 первых, 3 вторых и 4 третьих места.
Дюжину медалей завоевали воспитанники липецкой школы рукопашного боя в Лазаревском Краснодарского края на всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек до 21 года «Кубок Чёрного моря».
Пятеро наших земляков удостоились наград высшей пробы, в том числе воспитанника липецкого «Динамо» Татьяна Уваркина, выступавшая среди девушек 16-17 лет. Татьяна провела три боя с соперницами из разных регионов, в каждом из которых уверенно выигрывала и по праву заслужила свою «золотую» медаль.
Чемпионами в своих весовых категориях также стали Гагик Агаджанов и Тимофей Полковников (12-13 лет), Никита Иванников (14-15 лет), Александра Наседкина (18-21 год).
Соревнования летом у моря собрали солидное число участников: на татами выходили 730 спортсменов из 24 регионов России.
Фото из архива участников соревнований. Татьяна Уваркина на вершине пьедестала почёта