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Черноморский флот провёл учения по изоляции района Черного моря
Экипажи кораблей Черноморского флота провели учения по изоляции района Черного моря, временно закрытого для судоходства.
Черноморский флот провел военно-морские учения, на которых отработал изоляцию района Черного моря. В том числе во время маневров провели задержание условного судна-нарушителя. Также военные провели пуски противокорабельных крылатых ракет по мишени, - сообщает Минобороны России.
Экипажи кораблей Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по надводным целям в ходе учения, - говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале.
Уточняется, что экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря.
Данные телеметрии и видеоконтроль с беспилотных летательных аппаратов подтвердили успешность выполнения боевого упражнения, судно-мишень в результате нанесения ракетного удара было уничтожено, - отмечает оборонное ведомство.
Также в ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя.
Экипажи кораблей Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по надводным целям в ходе учения, - говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале.
Уточняется, что экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря.
Данные телеметрии и видеоконтроль с беспилотных летательных аппаратов подтвердили успешность выполнения боевого упражнения, судно-мишень в результате нанесения ракетного удара было уничтожено, - отмечает оборонное ведомство.
Также в ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя.