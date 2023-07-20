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34 минуты назад
Британия исключила из санкционного списка российского бизнесмена Олега Тинькова
С Олега Тинькова были сняты ограничения, включающие в себя заморозку активов и запрет на оказание трастовых услуг.
Великобритания исключила из санкционного списка российского бизнесмена Олега Тинькова, - пишет Lenta.ru.
Уточняется, что имя основателя Тинькофф банка исчезло из санкционного списка, опубликованного на сайте Минфина страны.
"Следующее лицо было удалено из единого списка и больше не подлежит замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков", — говорится в тексте.
"Запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг", — говорится в примечании к санкционному перечню.
В марте 2022 года британский МИД внес Тинькова в санкционный список, заморозив его активы в Соединенном Королевстве и запретив въезд в страну. Впоследствии ограничения расширились: власти страны, в частности, запретили заходить в свои порты судам, которые находятся во владении либо под контролем бизнесмена.
В ноябре Тиньков сообщил в соцсетях, что решил отказаться от российского гражданства. Он прикрепил к публикации фото соответствующей справки от 26 октября, но уже на следующий день этот пост исчез. Предприниматель написал, что в этом виноваты некие тролли, - передает РИА Новости.
В марте 2023 года бизнесмен обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.
Уточняется, что имя основателя Тинькофф банка исчезло из санкционного списка, опубликованного на сайте Минфина страны.
"Следующее лицо было удалено из единого списка и больше не подлежит замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков", — говорится в тексте.
"Запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг", — говорится в примечании к санкционному перечню.
В марте 2022 года британский МИД внес Тинькова в санкционный список, заморозив его активы в Соединенном Королевстве и запретив въезд в страну. Впоследствии ограничения расширились: власти страны, в частности, запретили заходить в свои порты судам, которые находятся во владении либо под контролем бизнесмена.
В ноябре Тиньков сообщил в соцсетях, что решил отказаться от российского гражданства. Он прикрепил к публикации фото соответствующей справки от 26 октября, но уже на следующий день этот пост исчез. Предприниматель написал, что в этом виноваты некие тролли, - передает РИА Новости.
В марте 2023 года бизнесмен обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.