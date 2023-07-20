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34 минуты назад

Британия исключила из санкционного списка российского бизнесмена Олега Тинькова

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#Британия #санкции #Тиньков

С Олега Тинькова были сняты ограничения, включающие в себя заморозку активов и запрет на оказание трастовых услуг.

Великобритания исключила из санкционного списка российского бизнесмена Олега Тинькова, - пишет Lenta.ru.

Уточняется, что имя основателя Тинькофф банка исчезло из санкционного списка, опубликованного на сайте Минфина страны.

"Следующее лицо было удалено из единого списка и больше не подлежит замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков", — говорится в тексте.

"Запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг", — говорится в примечании к санкционному перечню.

В марте 2022 года британский МИД внес Тинькова в санкционный список, заморозив его активы в Соединенном Королевстве и запретив въезд в страну. Впоследствии ограничения расширились: власти страны, в частности, запретили заходить в свои порты судам, которые находятся во владении либо под контролем бизнесмена.

В ноябре Тиньков сообщил в соцсетях, что решил отказаться от российского гражданства. Он прикрепил к публикации фото соответствующей справки от 26 октября, но уже на следующий день этот пост исчез. Предприниматель написал, что в этом виноваты некие тролли, - передает РИА Новости.

В марте 2023 года бизнесмен обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.
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#Британия #санкции #Тиньков

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