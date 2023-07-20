Общество

57 минут назад

«Попал в яму — повредил три колеса»

8 794
#дороги #благоустройство
4

Прокуратура проведёт проверку по жалобам липчан на яму в районе трамвайных путей в районе Кольца трубного завода в Липецке.

В редакцию GOROD48 обратился водитель автомобиля «Фольксваген Поло», который ещё 9 июля попал в дорожную яму в районе трамвайных путей в районе Кольца трубного завода в Липецке и повредил три колеса.

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— Сегодня 20 июля, а эта яма до сих пор на месте. Лично я, по предварительным подсчётам, получил ущерб на 80 000 рублей, повреждены три колеса, ещё неизвестно, что с подвеской. И, насколько мне известно, я не один там пострадал — за глубокими лужами яму, бывает, вообще ни видно. Но никто никаких мер не предпринимает! Насколько мне известно, даже измерения этой ямы пока не проведены.

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Пострадавший липчанин уже готовит иск в суд.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокуратурой области будет организована проверка с привлечением контролирующих органов в сфере безопасности дорожного движения по обращениям липчан, поступающих в адрес СМИ: эта проверка будет проведена совместно с ГИБДД, также будет дана оценка работе органов местного самоуправления и гарантийного подрядчика.

Добавим, что по требованиям РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений.

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При этом предельные размеры отклонения по вертикали верха головки рельса трамвайных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно поверхности покрытия, глубина неровности в покрытии междурельсового пространства (настиле) устанавливается в размере не более 1 сантиметра со сроком устранения 2 дня.
8 794
#дороги #благоустройство
4

Комментарии (8)

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Самое главное

16 минут назад
Всё идёт по плану.
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апач

17 минут назад
Практически все переезды у нас в городе в отвратительном состоянии!
ответить

777777

19 минут назад
Видеофиксацию всевозможного наладили, что средства на благоустройство дорог пойдут сказали. Надо выполнять.
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Александр

31 минуту назад
это разве яма? вроде мужики, а всё как дети жалуются.
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Гость

36 минут назад
На Проспекте, около Танка, уже давно рельсы сантиметров на 5 выше полотна дороги. Всё перекатываются и ни кому нет дела
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А что вы хотели

42 минуты назад
Резина низкопрофильная,не завод,тут понты дороже денег.
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Мимоходом

47 минут назад
А что тут комментировать? Пусть уваркина комментирует.
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Гость

49 минут назад
Нечего "летать" через рельсы
ответить
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