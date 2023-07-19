62-летнего водителя оштрафовали на 50 000 рублей за попытку подкупа инспектора ДПС

50 000 рублей, которые водитель предлагал полицейскому, придётся отдать государству.

В Измалковском районе осудили 62-летнего водителя за приготовление к даче взятки сотруднику полиции.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина был остановлен сотрудниками ДПС на трассе «Орёл-Тамбов». У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, и желая избежать составление протокола по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) мужчина предложил полицейскому взятку в 50 тысяч рублей , но тот отказался и сообщил обо всём в дежурную часть отделения полиции.



По данным пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ — приготовление к даче взятки сотруднику полиции.



Вину мужчина признал еще на стадии следствия. В результате суд приговорил водителя к штрафу в 50 000 рублей в доход государства.