Происшествия

37 минут назад

Инвалид несколько раз ударил собутыльника по голове совковой лопатой

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#суд #приговор #избиение
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Инвалид несколько раз ударил собутыльника по голове совковой лопатой

Во время попойки между инвалидом и его гостем произошла ссора, вылившаяся в избиение товарища

1 февраля этого года в селе Казинка Елецкого района инвалид третьей группы во время пьяного застолья, ударил несколько раз совковой лопатой своему собутыльнику по голове, причинив тому тяжкие телесные повреждения.

Суд недавно признал инвалид виновным и назначил ему в виде наказания 4 года условного срока с трехлетним испытательным сроком.

- В случае, если условно осужденный в течение испытательного срока будет систематически нарушать общественный порядок, не исполнять возложенные на него судом обязанности либо скроется от контроля, суд может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, сообщили в прокуратуре России по Липецкой области.

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#суд #приговор #избиение
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Комментарии (1)

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Нонка

13 минут назад
Когда бухают инвалиды это они издеваются над обществом -лишать инвалидности пусть работают ! Здоровье на пьянку то хватает ну иди работай!
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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