Инвалид несколько раз ударил собутыльника по голове совковой лопатой

Во время попойки между инвалидом и его гостем произошла ссора, вылившаяся в избиение товарища

1 февраля этого года в селе Казинка Елецкого района инвалид третьей группы во время пьяного застолья, ударил несколько раз совковой лопатой своему собутыльнику по голове, причинив тому тяжкие телесные повреждения.



Суд недавно признал инвалид виновным и назначил ему в виде наказания 4 года условного срока с трехлетним испытательным сроком.



- В случае, если условно осужденный в течение испытательного срока будет систематически нарушать общественный порядок, не исполнять возложенные на него судом обязанности либо скроется от контроля, суд может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, сообщили в прокуратуре России по Липецкой области.



