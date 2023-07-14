Общество

29 минут назад

Развлекаться. Узнавать новое. Гулять: где праздновать День города

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#День города
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GOROD48 проехал по нескольким крупным площадкам праздника.

320-летие Липецка можно будет отметить практически в любой точке города: мэрия постаралась распределить активности равномерно (программу праздника можно посмотреть здесь). Но все же есть площадки, которые заинтересуют большинство горожан.






На Городище к празднику начали готовиться еще со вчерашнего дня. Реконструкторы разбили свой лагерь, а коробейники собирают палатки с сувенирами.



— Мы представим раннее Средневековье, и Русь XVII века. Наши гости смогут углубиться в историю, увидеть, как люди жили, что делали, в чем ходили, — рассказал администратор площадки реконструкторов Константин Заусайлов.

На этой площадке можно поучаствовать в различных играх и пройти мастер-классы. Обратите внимание, на Городище реконструкторы впервые. Во время прежних июльских торжеств они базировались в Нижнем парке. Но в этот раз парке отдан XIX веку.



— В Нижнем парке нужно побывать обязательно, — советует директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов. — Каждый посетитель окажется в атмосфере XIX века. А еще в парке пройдет фестиваль уличных театров.



Еще один центр Дня города — Зеленый остров. По понтонному мосту то и дело снуют автомобили, везут оборудование для гастрозон, а на острове заканчивают монтировать сцену для одной из звезд праздника.

— Зеленый остров — основная площадка праздника. Здесь пройдут гастрономический фестиваль, заплыв на сапбордах, батлы диджеев. Гвоздь программы — исполнитель Ваня Дмитриенко, — говорит заместитель директора МАУК «Культурные пространства Липецка» Сергей Гребенников.




А в парке Победы готовят площадку для выступления звезды 90-х — Алены Апиной.

Ближайшие три дня будут нелегкими для полицейских. Каждую площадку проверяют кинологические наряды, а патрули следят за порядком. Чтобы попасть на некоторые площадки гостям праздника придется пройти через рамки металлоискателей.




273
#День города
2

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