Общество
29 минут назад
Развлекаться. Узнавать новое. Гулять: где праздновать День города
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GOROD48 проехал по нескольким крупным площадкам праздника.
320-летие Липецка можно будет отметить практически в любой точке города: мэрия постаралась распределить активности равномерно (программу праздника можно посмотреть здесь). Но все же есть площадки, которые заинтересуют большинство горожан.
На Городище к празднику начали готовиться еще со вчерашнего дня. Реконструкторы разбили свой лагерь, а коробейники собирают палатки с сувенирами.
— Мы представим раннее Средневековье, и Русь XVII века. Наши гости смогут углубиться в историю, увидеть, как люди жили, что делали, в чем ходили, — рассказал администратор площадки реконструкторов Константин Заусайлов.
На этой площадке можно поучаствовать в различных играх и пройти мастер-классы. Обратите внимание, на Городище реконструкторы впервые. Во время прежних июльских торжеств они базировались в Нижнем парке. Но в этот раз парке отдан XIX веку.
— В Нижнем парке нужно побывать обязательно, — советует директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов. — Каждый посетитель окажется в атмосфере XIX века. А еще в парке пройдет фестиваль уличных театров.
Еще один центр Дня города — Зеленый остров. По понтонному мосту то и дело снуют автомобили, везут оборудование для гастрозон, а на острове заканчивают монтировать сцену для одной из звезд праздника.
— Зеленый остров — основная площадка праздника. Здесь пройдут гастрономический фестиваль, заплыв на сапбордах, батлы диджеев. Гвоздь программы — исполнитель Ваня Дмитриенко, — говорит заместитель директора МАУК «Культурные пространства Липецка» Сергей Гребенников.
А в парке Победы готовят площадку для выступления звезды 90-х — Алены Апиной.
Ближайшие три дня будут нелегкими для полицейских. Каждую площадку проверяют кинологические наряды, а патрули следят за порядком. Чтобы попасть на некоторые площадки гостям праздника придется пройти через рамки металлоискателей.
На Городище к празднику начали готовиться еще со вчерашнего дня. Реконструкторы разбили свой лагерь, а коробейники собирают палатки с сувенирами.
— Мы представим раннее Средневековье, и Русь XVII века. Наши гости смогут углубиться в историю, увидеть, как люди жили, что делали, в чем ходили, — рассказал администратор площадки реконструкторов Константин Заусайлов.
На этой площадке можно поучаствовать в различных играх и пройти мастер-классы. Обратите внимание, на Городище реконструкторы впервые. Во время прежних июльских торжеств они базировались в Нижнем парке. Но в этот раз парке отдан XIX веку.
— В Нижнем парке нужно побывать обязательно, — советует директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов. — Каждый посетитель окажется в атмосфере XIX века. А еще в парке пройдет фестиваль уличных театров.
Еще один центр Дня города — Зеленый остров. По понтонному мосту то и дело снуют автомобили, везут оборудование для гастрозон, а на острове заканчивают монтировать сцену для одной из звезд праздника.
— Зеленый остров — основная площадка праздника. Здесь пройдут гастрономический фестиваль, заплыв на сапбордах, батлы диджеев. Гвоздь программы — исполнитель Ваня Дмитриенко, — говорит заместитель директора МАУК «Культурные пространства Липецка» Сергей Гребенников.
А в парке Победы готовят площадку для выступления звезды 90-х — Алены Апиной.
Ближайшие три дня будут нелегкими для полицейских. Каждую площадку проверяют кинологические наряды, а патрули следят за порядком. Чтобы попасть на некоторые площадки гостям праздника придется пройти через рамки металлоискателей.
273