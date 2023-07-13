Житель Липецка обиделся на недруга и сообщил, что тот готовит взрыв кафе

Анонимщика быстро вычислили полицейские и сотрудники ФСБ.

Отдел полиции №2 УМВД по Липецку возбудил уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении 37-летнего жителя города. 8 июля он анонимным звонком в службу «112» сообщил о знакомом, который собирается взорвать кафе на улице Московской.



В кафе, которое назвал мужчина, прибыли экстренные службы. Полицейские проверили здание и прилегающую к нему территорию, и никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли.



Затем оперативники уголовного розыска, центра противодействию экстремизму и УФСБ отыскали автора звонка: 37-летнего жителя Липецка.



«Мужчина пояснил, что в кафе он находился на мероприятии, поссорился с одним из участников застолья и решил ему отомстить. Покинув кафе, пьяный липчанин позвонил на телефон экстренной службы и сообщил, что его знакомый вскоре осуществит взрыв помещения. В сообщении злоумышленник указал все персональные данные своего обидчика», - сообщает сегодня пресс-служба областного управления МВД.





