Происшествия

сегодня, 08:59

На Соколе рано утром прогремел взрыв

9 2850
#взрыв #

Житель улицы Баумана в половине шестого утра взорвал у себя на участке, по его словам петарду. Но от «петарды» осталась воронка, а соседний дом осыпало землей.

Жительница улицы Баумана рано утром была разбужена взрывом. О пережитом она рассказала в социальных сетях:

«Сегодня мы проснулись не самым лучшим образом.... ВЗРЫВ! Ребенок плачет, у меня паника, за окном все в дыму.
Окно все в земле, дом в земле, у соседа воронка от взрыва. Страх не передать словами

Время 5:43.

Начали звать соседа, он вышел, что-то в руках. Оказалось, что он бросил взрывпакет (петарда, по его словам).

Эмоции не передать словами».

- Сотрудниками полиции будет проверена данная информация, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
9 2850
#взрыв #

Комментарии (9)

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Хи

18 минут назад
Ну и петерды сейчас пошли. Жуть
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Хлопец

35 минут назад
Начал день города встречать.
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Наталья

43 минуты назад
Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало!!! Каждый сходит с ума по своему!!!
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неоднозначник

50 минут назад
В цивилизованном Париже каждый день такие взрывы.
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Созерцатель

53 минуты назад
Вася, лучше сразу в Гаагу и Страсбург.
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Патриот

56 минут назад
Вася, нужно сообщить об этом Владим Владимычу на прямую линию
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Ястреб

сегодня, 09:16
Ну как скажут взрыв! Хлопок или просто громкий внезапный быстро угасающий шум...
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Во как

сегодня, 09:09
Город безграничных возможностей!
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Вася

сегодня, 09:07
Ну и шуточки в Липецке! Нужно срочно позвонить Уваркиной.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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