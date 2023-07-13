сегодня, 08:59
На Соколе рано утром прогремел взрыв
Житель улицы Баумана в половине шестого утра взорвал у себя на участке, по его словам петарду. Но от «петарды» осталась воронка, а соседний дом осыпало землей.
«Сегодня мы проснулись не самым лучшим образом.... ВЗРЫВ! Ребенок плачет, у меня паника, за окном все в дыму.
Окно все в земле, дом в земле, у соседа воронка от взрыва. Страх не передать словами
Время 5:43.
Начали звать соседа, он вышел, что-то в руках. Оказалось, что он бросил взрывпакет (петарда, по его словам).
Эмоции не передать словами».
- Сотрудниками полиции будет проверена данная информация, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Хи
Хлопец
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Созерцатель
Патриот
Ястреб
Во как
Вася