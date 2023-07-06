Здоровье

15 минут назад

Липчанин попал в больницу, получив сильные ожоги при готовке в казане

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#ожог
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Липчанин попал в больницу, получив сильные ожоги при готовке в казане

У мужчины ожоги 27% тела. 

В областной ожоговый центр с сильными ожогами госпитализирован липчанин, который собирался приготовить еду в традиционном восточном металлическом котле, но при разведении костра под казаном получил сильные ожоги.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина разжигал огонь под казаном при помощи бензина и получил ожоги 27% тела.

У мужчины обожжены голова, туловище, руки, ноги. Состояние пациента тяжёлое.
197
#ожог
1

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