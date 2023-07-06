Липчанин попал в больницу, получив сильные ожоги при готовке в казане

У мужчины ожоги 27% тела.

В областной ожоговый центр с сильными ожогами госпитализирован липчанин, который собирался приготовить еду в традиционном восточном металлическом котле, но при разведении костра под казаном получил сильные ожоги.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина разжигал огонь под казаном при помощи бензина и получил ожоги 27% тела.



У мужчины обожжены голова, туловище, руки, ноги. Состояние пациента тяжёлое.

