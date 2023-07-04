У елецкого предприятия арестовали имущество на 35 миллионов рублей

Завод попытался оспорить действия пристава, но пока безуспешно.

Елецкий городской суд рассмотрел административное дело по иску завода стройматериалов «Елецкий» к судебному приставу-исполнителю по факту взыскания завода в пользу налоговой службы задолженности по уплате налогов в размере 4 802 481 рубль.



У должника арестовали 5 мостовых кранов-десятитонников и один мостовой кран-пятитонник на 35 миллионов рублей.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, завод попытался оспорить действия пристава, сославшись, что сумма задолженности по исполнительному производству составляет 4 802 481 рубль, что значительно меньше суммы арестованного имущества, является несоразмерным и существенно нарушает права должника на распоряжение этим имуществом (сдача в аренду) для выхода из сложной экономической ситуации. Предприятие указало, что пристав могла был ограничиться арестом одного мостового крана-пятитонника за 5 миллионов рублей и просил признать её действия незаконными.



Но суд встал на сторону пристава. Как оказалось, на момент составления акта об аресте имущества должника по сводному исполнительному производству сумма задолженности составляла 49 696 699 рублей, что значительно превышало стоимость арестованного имущества в 35 миллионов рублей.



Суд отказал АО завод стройматериалов «Елецкий» в удовлетворении иска. Но решение ещё не вступило в силу, поскольку истец подал на него апелляционную жалобу.