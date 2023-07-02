Происшествия

53 минуты назад

В Липецке задержан ограбивший ювелирный салон мужчина

2 605
#ограбление
1
В Липецке задержан ограбивший ювелирный салон мужчина

Мужчина попросил посмотреть золотые браслеты и скрылся с ними

В магазине ювелирных изделий посетитель попросил показать ему браслеты. Продавец дала посмотреть ему несколько украшений. Он схватил их с витрины и скрылся.

- Его добычей стали два золотых браслета стоимостью 208 тысяч рублей. Похищенное злоумышленник сдал в ломбард за 40 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Грабитель задержан. Им оказался 33-летний, ранее судимый гражданин.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж»




2 605
#ограбление
1

Комментарии (2)

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Липчанин

29 минут назад
Ломбарду тоже не повезло)
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22

43 минуты назад
Тоже вор в законе ? Прошлый смотрящий за Липецкой областью сланцы украл в магазине
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
41
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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