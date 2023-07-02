Происшествия
53 минуты назад
В Липецке задержан ограбивший ювелирный салон мужчина
2 605
Мужчина попросил посмотреть золотые браслеты и скрылся с ними
В магазине ювелирных изделий посетитель попросил показать ему браслеты. Продавец дала посмотреть ему несколько украшений. Он схватил их с витрины и скрылся.
- Его добычей стали два золотых браслета стоимостью 208 тысяч рублей. Похищенное злоумышленник сдал в ломбард за 40 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.
Грабитель задержан. Им оказался 33-летний, ранее судимый гражданин.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж»
- Его добычей стали два золотых браслета стоимостью 208 тысяч рублей. Похищенное злоумышленник сдал в ломбард за 40 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.
Грабитель задержан. Им оказался 33-летний, ранее судимый гражданин.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж»
2 605
Еще в рубрике
30.06.2023 16:46Происшествия
Липчанин
22