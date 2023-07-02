В Липецке задержан ограбивший ювелирный салон мужчина

Мужчина попросил посмотреть золотые браслеты и скрылся с ними

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В магазине ювелирных изделий посетитель попросил показать ему браслеты. Продавец дала посмотреть ему несколько украшений. Он схватил их с витрины и скрылся.



- Его добычей стали два золотых браслета стоимостью 208 тысяч рублей. Похищенное злоумышленник сдал в ломбард за 40 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.



Грабитель задержан. Им оказался 33-летний, ранее судимый гражданин.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж»









