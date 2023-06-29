В районе Новолипецка отключат холодную воду

30 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти полутора десятка улиц, сообщили в компании.

С 09:30 до 19:30 без холодной воды останутся дома №№ 58, 61 по улице Октябрьской, № 6 по улице Фрунзе, № 59 по улице Первомайской, №№ 5, 10, 12, 41а по улице Коммунальной, №№ 8, 8а, 9, 41 на площади Коммунальной. Подвоз воды организуют к дому № 61 по улице Октябрьской.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Новолипецка – домах №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2б, 3, 4, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в по улице Фурманова, в частном секторе улиц Фурманова, Земной, Кленовой, Зареченской, Дорожной, Лесопарковое хозяйство. Цистерна с водой для питья будет находиться по адресу: улица Фурманова, 59в.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, №№ 11а, 14, 16а по улице Студенческий городок, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова. Воду подвезут к дому № 11а в Студенческом городке.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



30 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 не будет света на улице Воровского, предупредили в компании.



