Общество

сегодня, 16:52

У липецких инвалидов — претензии к такси, автобусам и департаменту градостроительства и архитектуры мэрии

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#благоустройство
У липецких инвалидов — претензии к такси, автобусам и департаменту градостроительства и архитектуры мэрии

А вот к новым дорогам и тротуарам, которые делают по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», нареканий минимум.

Сегодня два инвалида-колясочника, Алексей Аксенов и Екатерина Зверева, и две Елены — Косенко и Ларионова, члены общественного совета проекта «ЕР» «Единая страна — доступная среда», протестировали доступность для маломобильных граждан отремонтированных улиц Липецка. И на первой же из них — улице Белянского, отремонтированной по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» еще прошлой осенью, уперлись в бордюр, который без посторонней помощи колясочнику никак не преодолеть.



При этом к обновленной компанией «Инфинити Групп» дороге и тротуару у остановки «Улица Белянского» претензий нет. Проблема — в доступе к остановке со стороны жилых домов, построенных лет 15 тому назад. А значит, претензии можно предъявить департаменту градостроительства и архитектуры липецкой мэрии времен Михаила Гулевского, так спланировавшему микрорайон «Университетский». Что и сказали представители УГС Липецка Аксенову и Зверевой.

Точно такие же проблемы колясочники выявили и на других попавших в ремонт улицах города: Московской, Кривенкова и Крупской.

Новый председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации Павел Звонарев сказал в ответ на претензии лишь то, что его ведомство отвечает лишь за ремонт дорог и тротуаров, которые подрядчики выполняют строго по разработанным проектам. Но пообещал передать претензии департаменту развития территории, который совместно с управляющими компаниями обязан приводить внутриквартальные проезды и пешеходные зоны в соответствие с требованиями законодательства, защищающего интересы маломобильных граждан.

Пользуясь случаем, инвалиды и общественницы рассказали чиновникам и руководителям Липецкого горсовета Евгении Фрай и Борису Понамореву о двух других своих бедах. Первая касается общественного транспорта — только новые автобусы МУП «Липецкпассажиртранс» пригодны для перевозки колясочников. В старом парке частных перевозчиков нет ни одной машины, которая могла бы принять такого пассажира. Впрочем, эксперимент показал, что не все водители муниципальных автобусов, увидев инвалида, выходят на остановке, чтобы откинуть складной пандус для заезда коляски в среднюю дверь. Зачастую таким пассажирам приходится кулаком стучать по борту автобуса, привлекая внимание водителя.

Поэтому чаще всего колясочники ездят по своим делам на такси. Но и тут их ждут неприятности: очень часто оказывается, что таксисты не хотят пачкать руки и багажник, в который следует положить сложенную коляску. А иногда оказывается, что в багажнике лежит газовый баллон или же личные вещи водителя.
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#благоустройство

Комментарии (2)

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Зина

35 минут назад
В этой дыре только здорово канавы роют
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У Косенко

38 минут назад
Вокруг Дома творчества полнейшая разруха , но её это абсолютно не волнует.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
29
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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