Во дворе у ельчанина обнаружили 22 куста конопли

На запрещённые растения полицейские наткнулись во время выезда на семейный конфликт.

В Елецком районе полицейские выехали на сообщение о семейном конфликте и обнаружили во дворе дома растущую коноплю.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 43-летний мужчина культивировал коноплю на своём земельном участке — были обнаружены и изъяты 22 куста этого растения.ОМВД России по Елецкому району возбуждено уголовного дело по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.