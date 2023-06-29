Происшествия

сегодня, 13:11

Во дворе у ельчанина обнаружили 22 куста конопли

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#наркотики
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Во дворе у ельчанина обнаружили 22 куста конопли

На запрещённые растения полицейские наткнулись во время выезда на семейный конфликт.

В Елецком районе полицейские выехали на сообщение о семейном конфликте и обнаружили во дворе дома растущую коноплю.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 43-летний мужчина культивировал коноплю на своём земельном участке — были обнаружены и изъяты 22 куста этого растения.

ОМВД России по Елецкому району возбуждено уголовного дело по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Фото -  vk.com/umvd48
2 387
#наркотики
2

Комментарии (2)

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Алькаш

16 минут назад
Да он и сам изумлен!Откуда это?Подсадили враги!
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А звали его

сегодня, 13:23
Елецкий Мичурин!
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
29
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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