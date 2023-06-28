За бардак на контейнерной площадке управляющей компании назначен штраф в 250 000 рублей

У дома №58 по улице Космонавтов в Липецке обнаружили бытовой и строительный мусор.

При проведении инспекционного визита во двор дома №58 по улице Космонавтов сотрудники Госжилинспекции Липецкой области обнаружили бардак на контейнерной площадке и придомовой территории.



«Не была произведена уборка контейнерной площадки и прилегающей к ней территории от бытового и строительного мусора. Бытовой и строительный мусор обнаружили на придомовой территории многоквартирного дома в районе первого, второго, третьего и четвёртого подъездов», - сообщает Telegram-канал Госжилинспекции Липецкой области,



В отношении ООО УК «Комфорт-Л» составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Постановлением Госжилинспекции управляющей организации назначен штраф в 250 тысяч рублей.