Общество

26 минут назад

За бардак на контейнерной площадке управляющей компании назначен штраф в 250 000 рублей

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За бардак на контейнерной площадке управляющей компании назначен штраф в 250 000 рублей

У дома №58 по улице Космонавтов в Липецке обнаружили бытовой и строительный мусор.

При проведении инспекционного визита во двор дома №58 по улице Космонавтов сотрудники Госжилинспекции Липецкой области обнаружили бардак на контейнерной площадке и придомовой территории.

«Не была произведена уборка контейнерной площадки и прилегающей к ней территории от бытового и строительного мусора. Бытовой и строительный мусор обнаружили на придомовой территории многоквартирного дома в районе первого, второго, третьего и четвёртого подъездов», - сообщает Telegram-канал Госжилинспекции Липецкой области,

В отношении ООО УК «Комфорт-Л» составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Постановлением Госжилинспекции управляющей организации назначен штраф в 250 тысяч рублей.
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Комментарии (2)

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Animal planet.

1 минуту назад
Это у кого же хватило ума выбросить деревянные двери,почти такие же как у меня.
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Тетя

15 минут назад
Такой бардак по всему Липецку.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
25
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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