Бывший директор водоканала не признался, что взял шинами

СК завершил расследование уголовного дела бывшего директора краснинского водоканала, который обвинялся по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий из корыстной заинтересованности). По данным следствия, директор предложил житель Красного, пойманному на самовольной врезке в сети, купить шины для служебного автомобиля.

«Следствием установлено, что в 2022 году обвиняемый, занимая должность генерального директора МУП «Краснинский водоканал» за сокрытие факта самовольного пользования жителем села Красное центральным водопроводом потребовал от нарушителя приобрести для служебного автомобиля шины. При этом дал указания подчиненным аннулировать акт обследования, не принимая мер по пресечению выявленного нарушения и не взыскивая причиненные предприятию убытки. Тем самым обвиняемый создавал благоприятные условия для дальнейшего бездоговорного и, следовательно, безвозмездного пользования системой централизованного холодного водоснабжения», — сообщила данные расследования пресс-служба СК.



Быший директор водоканала вину не признал. Однако следствие считает, что собрано достаточно доказательств его причастности к должностному преступлению.



