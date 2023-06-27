Происшествия

12 минут назад

37-летнего воронежца приговорили к 8 годам колонии за нанесённые 33-летнему ельчанину смертельные ранения

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#поножовщина #конфликт
37-летнего воронежца приговорили к 8 годам колонии за нанесённые 33-летнему ельчанину смертельные ранения

Изначально мужчине было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), но суд переквалифицировал его на части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Елецкий городской суд вынес приговор 37-летнему жителю Воронежа за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 33-летнего ельчанина, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 1 октября 2022 года пьяный мужчина поссорился со своим знакомым и нанёс ему два удара ножом в правую ногу и в переднюю поверхность грудной клетки. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

В суде мужчина признал вину частично, ранее он уже был судим. Изначально мужчине было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), но суд переквалифицировал его на части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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#поножовщина #конфликт

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