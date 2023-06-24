Происшествия

46 минут назад

На трассе «Дон» 32-летний ельчанин выкатил из чужого грузовика 12 шин

551
#кража

Украденное он спрятал в посадках.

Сотрудниками уголовного розыска  по подозрению в хищении автомобильных грузовых шин задержан  32-летний ельчанин.

«Предварительно установлено, что ночью на специализированной автостоянке вблизи платного участка трассы «Дон» задержанный, используя монтировку, вскрыл навесной замок на полуприцепе тягача и выгрузил 12 автомобильных шин», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Шины ельчанин спрятал в посадке рядом со стоянкой. На следующее утро он вернулся за ними, но в момент погрузки шин в микроавтобус был  задержан полицейскими. Ущерб составил 360 тысяч рублей. Шины изъяты и будут возвращены владельцу.

В отношении ельчанина возбуждено уголовное дело о краже. 

551
#кража

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