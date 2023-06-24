На трассе «Дон» 32-летний ельчанин выкатил из чужого грузовика 12 шин

Украденное он спрятал в посадках.





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Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в хищении автомобильных грузовых шин задержан 32-летний ельчанин.



«Предварительно установлено, что ночью на специализированной автостоянке вблизи платного участка трассы «Дон» задержанный, используя монтировку, вскрыл навесной замок на полуприцепе тягача и выгрузил 12 автомобильных шин», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Шины ельчанин спрятал в посадке рядом со стоянкой. На следующее утро он вернулся за ними, но в момент погрузки шин в микроавтобус был задержан полицейскими. Ущерб составил 360 тысяч рублей. Шины изъяты и будут возвращены владельцу.



В отношении ельчанина возбуждено уголовное дело о краже.



