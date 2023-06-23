Работодатели предлагают 90 000, а соискатели вакансий готовы на зарплату в 25 000

В Липецкой области прошел очередной этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. GOROD48 побывал на самой ее крупной площадке. На ней оказалось больше подростков, чем взрослых соискателей вакансий.





По области в ярмарке участвуют представители более 100 предприятий и учебных заведений, с которыми сотрудничает Центр занятости. На площадках ярмарки можно пройти мастер-классы, женщины с детьми могли заниматься тренингами, в то время, когда с малышами играли воспитатели.







Девятиклассники Артем и Вадим пришли на ярмарку в поисках подработки на лето. Чем заняться, они пока не решили. Артем готов работать за 5-10 тысяч рублей, что меньше МРОТ. А запросы Вадима повыше, он рассчитывает на 20-25 тысяч.



Компания «Ростелеком» ищет сотрудников для работы в офисе на телефоне. Требования минимальны: возраст от 16 лет, готовность работать по пять часов в день. Зарплата — 12-15 тысяч рублей.



На конец июня в Липецкой области трудоустроено более трех тысяч школьников. За летний месяц они могут заработать до 20 тысяч рублей.



Школьников, кстати, было на ярмарке довольно много. Чего не скажешь о ищущих работу взрослых. Судя по стендам, работодатели предлагали зарплаты от 30 тысяч рублей (швея) до 90 тысяч рублей (машинист асфальтоукладчика)







— У нас большая потребность в водителях фронтального погрузчика и водителях самосвалов. Определенный приток соискателей есть, но мы бы хотели его увеличить, — рассказала начальник отдела по работе с персоналом «Инфинити-групп» Марина Курочкина.



Рядом стенд строительной компании, у нее такая же проблема.



— Нам нужны водители. А сейчас все водители на СВО. Мы смотрим рынок труда, увеличиваем доход потенциальным сотрудникам. На 12% проиндексировали зарплату и обсуждаем ее размер индивидуально, — говорит специалист по кадрам ООО «Инновационная проектно-строительная компания» Екатерина Матюшова.



У тех соискателей, с кем мы поговорили, запросы, как ни странно, невысокие.



Алексей — водитель, представитель той самой дефицитной специальности, но его права позволяют работать только на легковом автомобиле. Он рассчитывает на зарплату от 25 тысяч рублей и выше.



— Почему так мало?



— На чужой машине везде только такая зарплата, — поделился опытом Алексей.



Марину сократили, она долго работала на заводе в отделе труда и заработной платы. Теперь надеется найти место с зарплатой больше 30 тысяч.



Организаторы проанализировали результаты первой Всероссийской ярмарки,



— Каждый четвертый был трудоустроен — это хороший результат. Показав такой масштабный результат, мы не остановимся, будем продолжать ярмарки, — пообещала заместитель директора областной службы занятости Светлана Романюк.





Самой крупной площадкой ярмарки, которая проводится сегодня по все области, стало ТРЦ «Ривьера». Сюда из-за дождя к тому же перенесли ярмарку для вакансий подростков, первоначально назначенную в Быхановом саду.По области в ярмарке участвуют представители более 100 предприятий и учебных заведений, с которыми сотрудничает Центр занятости. На площадках ярмарки можно пройти мастер-классы, женщины с детьми могли заниматься тренингами, в то время, когда с малышами играли воспитатели.Девятиклассники Артем и Вадим пришли на ярмарку в поисках подработки на лето. Чем заняться, они пока не решили. Артем готов работать за 5-10 тысяч рублей, что меньше МРОТ. А запросы Вадима повыше, он рассчитывает на 20-25 тысяч.Компания «Ростелеком» ищет сотрудников для работы в офисе на телефоне. Требования минимальны: возраст от 16 лет, готовность работать по пять часов в день. Зарплата — 12-15 тысяч рублей.На конец июня в Липецкой области трудоустроено более трех тысяч школьников. За летний месяц они могут заработать до 20 тысяч рублей.Школьников, кстати, было на ярмарке довольно много. Чего не скажешь о ищущих работу взрослых. Судя по стендам, работодатели предлагали зарплаты от 30 тысяч рублей (швея) до 90 тысяч рублей (машинист асфальтоукладчика)— У нас большая потребность в водителях фронтального погрузчика и водителях самосвалов. Определенный приток соискателей есть, но мы бы хотели его увеличить, — рассказала начальник отдела по работе с персоналом «Инфинити-групп» Марина Курочкина.Рядом стенд строительной компании, у нее такая же проблема.— Нам нужны водители. А сейчас все водители на СВО. Мы смотрим рынок труда, увеличиваем доход потенциальным сотрудникам. На 12% проиндексировали зарплату и обсуждаем ее размер индивидуально, — говорит специалист по кадрам ООО «Инновационная проектно-строительная компания» Екатерина Матюшова.У тех соискателей, с кем мы поговорили, запросы, как ни странно, невысокие.Алексей — водитель, представитель той самой дефицитной специальности, но его права позволяют работать только на легковом автомобиле. Он рассчитывает на зарплату от 25 тысяч рублей и выше.— Почему так мало?— На чужой машине везде только такая зарплата, — поделился опытом Алексей.Марину сократили, она долго работала на заводе в отделе труда и заработной платы. Теперь надеется найти место с зарплатой больше 30 тысяч.Организаторы проанализировали результаты первой Всероссийской ярмарки, прошедшей в апреле . Ее посетили более четырех тысяч человек.— Каждый четвертый был трудоустроен — это хороший результат. Показав такой масштабный результат, мы не остановимся, будем продолжать ярмарки, — пообещала заместитель директора областной службы занятости Светлана Романюк.