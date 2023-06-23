Общество

сегодня, 13:05

Работодатели предлагают 90 000, а соискатели вакансий готовы на зарплату в 25 000

5 953
#ярмарка вакансий
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Работодатели предлагают 90 000, а соискатели вакансий готовы на зарплату в 25 000

В Липецкой области прошел очередной этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. GOROD48 побывал на самой ее крупной площадке. На ней оказалось больше подростков, чем взрослых соискателей вакансий.

Самой крупной площадкой ярмарки, которая проводится сегодня по все области, стало ТРЦ «Ривьера». Сюда из-за дождя к тому же перенесли ярмарку для вакансий подростков, первоначально назначенную в Быхановом саду.

По области в ярмарке участвуют представители более 100 предприятий и учебных заведений, с которыми сотрудничает Центр занятости. На площадках ярмарки можно пройти мастер-классы, женщины с детьми могли заниматься тренингами, в то время, когда с малышами играли воспитатели.



Девятиклассники Артем и Вадим пришли на ярмарку в поисках подработки на лето. Чем заняться, они пока не решили. Артем готов работать за 5-10 тысяч рублей, что меньше МРОТ. А запросы Вадима повыше, он рассчитывает на 20-25 тысяч.

Компания «Ростелеком» ищет сотрудников для работы в офисе на телефоне. Требования минимальны: возраст от 16 лет, готовность работать по пять часов в день. Зарплата — 12-15 тысяч рублей.

На конец июня в Липецкой области трудоустроено более трех тысяч школьников. За летний месяц они могут заработать до 20 тысяч рублей.

Школьников, кстати, было на ярмарке довольно много. Чего не скажешь о ищущих работу взрослых. Судя по стендам, работодатели предлагали зарплаты от 30 тысяч рублей (швея) до 90 тысяч рублей (машинист асфальтоукладчика)



— У нас большая потребность в водителях фронтального погрузчика и водителях самосвалов. Определенный приток соискателей есть, но мы бы хотели его увеличить, — рассказала начальник отдела по работе с персоналом «Инфинити-групп» Марина Курочкина.

Рядом стенд строительной компании, у нее такая же проблема.

— Нам нужны водители. А сейчас все водители на СВО. Мы смотрим рынок труда, увеличиваем доход потенциальным сотрудникам. На 12% проиндексировали зарплату и обсуждаем ее размер индивидуально, — говорит специалист по кадрам ООО «Инновационная проектно-строительная компания» Екатерина Матюшова.

У тех соискателей, с кем мы поговорили, запросы, как ни странно, невысокие.

Алексей — водитель, представитель той самой дефицитной специальности, но его права позволяют работать только на легковом автомобиле. Он рассчитывает на зарплату от 25 тысяч рублей и выше.

— Почему так мало?

— На чужой машине везде только такая зарплата, — поделился опытом Алексей.

Марину сократили, она долго работала на заводе в отделе труда и заработной платы. Теперь надеется найти место с зарплатой больше 30 тысяч.

Организаторы проанализировали результаты первой Всероссийской ярмарки, прошедшей в апреле. Ее посетили более четырех тысяч человек.

— Каждый четвертый был трудоустроен — это хороший результат. Показав такой масштабный результат, мы не остановимся, будем продолжать ярмарки, — пообещала заместитель директора областной службы занятости Светлана Романюк.


5 953
#ярмарка вакансий
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Комментарии (5)

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Доброе

31 минуту назад
Мы из сказки!для отчёта!
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Безмасочник

33 минуты назад
Есть места, где не соглашусь работать хоть за сто лимонов, а есть, где и за три копейки с радостью буду пахать день и ночь.
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Правда

сегодня, 13:30
Говорите прямо-ищем дураков ,работать за коппейки.
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Злой бамбр

сегодня, 13:22
Чем вы хвалитесь? Каждый 4-й у них, трудоустроен:)))), сейчас через месяц 60-70%, из них, побегут, роняя тапки:))), с этих, язык не поворачивается, сказать «работ»:)) Таких, как молокозавод, Прогресс, Хлебзавод, Стальнофф и прочая лабуда, где работают за идею.
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Самозанятый

сегодня, 13:19
Заканчивайте эту клоунаду. Кто ещё ведётся на всё это, не понимаю. В нашей дыре, либо концлагерь НЛМК, либо на себя. Другие варианты не айс. Если что-то и есть, то занято «кумовьями». Пора бы к этому привыкнуть. Хотите расти и развиваться, уезжайте. Тут вы, только геморрой заработаете. На местных предприятиях.
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