Липецкие работодатели ищут более 10 000 сотрудников

23 июня в 11.00 на 22 площадках региона пройдет следующий этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. На этот раз соискателям вакансий предложат не только рабочие места, но и специальные тренинги.

В Липецке ярмарка пройдет в ТРЦ «Ривьера», Центре опережающей профподготовки на улице Механизаторов, 10 и в парке Быханов Сад, там вакансии предложат подросткам.



В ярмарке будут участвовать более 100 предприятий области, в их числе ООО «Липецкий механический завод», АО «Энергия», ЗАО «Опалубочные системы», АО «Елецгидроагрегат» и другие. Соискатели вакансий смогут не только встретиться с работодателями, но и пройти тренинги от приглашенных спикеров «Авито.Работа», узнать, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.



— В апреле, когда проходил первый этап, в ярмарке приняли участие более четырёх тысяч человек, более 1000 человек уже трудоустроены. Второй этап включает в себя тематические экспресс-тренинги «Как составить продающее резюме», «Как пройти собеседование», тренинг «Мама работает», различные мастер-классы и самое главное — проведение встреч работодателей и соискателей, — рассказала директор службы занятости Липецкой области Мария Маслакова.