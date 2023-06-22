Происшествия
сегодня, 12:22
Череда пожаров произошла в липецком гаражном кооперативе
Возгорания начались ночью и продолжились утром.
Ночью 21 июня загорелся один из гаражей кооператива «Сырский». Пожарные сумели потушить пламя, разгоревшееся на площади в 20 квадратных метров, и отстоять еще два гаража, но сегодня утром в «Сырском» заполыхало снова. Горел соседний с потушенным гараж. Его потушили до приезда пожарных очевидцы.
21 июня еще два гаража горели в ГК «Железнодорожник». В обоих случаях площадь возгорания составила один квадратный метр.
По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, вчера произошли еще полтора десятка пожаров.
Вечером 21 июня в Липецке на улице 40 лет Октября горел трехэтажный нежилой дом. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В селе Кличино Становлянского района сгорел жилой дом площадью 45 квадратных метров. Две надворные постройки сгорели в селе Доброе и одна в селе Верхнее Брусланово Краснинского района.
Ночью 22 июня в селе Истобное Чаплыгинского района сгорел зерноток.
21 июня еще два гаража горели в ГК «Железнодорожник». В обоих случаях площадь возгорания составила один квадратный метр.
По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, вчера произошли еще полтора десятка пожаров.
Вечером 21 июня в Липецке на улице 40 лет Октября горел трехэтажный нежилой дом. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В селе Кличино Становлянского района сгорел жилой дом площадью 45 квадратных метров. Две надворные постройки сгорели в селе Доброе и одна в селе Верхнее Брусланово Краснинского района.
Ночью 22 июня в селе Истобное Чаплыгинского района сгорел зерноток.