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Липецкий опыт строительства быстровозводимых корпусов для летних лагерей заинтересовал восемь регионов

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#лагерь #корпус
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Липецкий опыт строительства быстровозводимых корпусов для летних лагерей заинтересовал восемь регионов

Делегация чиновников от образования во главе с представителями Минпросвещения России посетила детский лагерь «Березка» в Кривце. Лагерь — участник пилотной программы по строительству корпусов из быстровозводимых конструкций.

21 июня в регион чиновники из восьми регионов (Воронежской, Тамбовской, Архангельской, Рязанской и других областей) и представители Министерства просвещения оценили практику возведения некапитальных объектов для отдыха детей в лагере «Березка» под селом Кривец Добровского района. Этот лагерь — один из 15 лагерей страны, где запущен пилотный проект по строительству специальных быстровозводимых конструкций. 

Речь идет о двух корпусах площадью около 600 квадратных метров, собранных на территории лагеря из СИП панелей. В корпусах по одиннадцать комнат на четыре кровати. Еще три комнаты предназначены для маломобильных детей. 

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За основу корпусов взят типовой проект, но липчане его доработали, и в каждом здании появился просторный зал с витражными окнами: такие залы можно использовать для дополнительного образования. Также липчане настояли на появлении пожарного выхода, поэтому здание можно покинуть тремя путями. В каждом номере свой санузел, а не «один на этаже», в узлах предусмотрены душ, бойлер для горячей воды и электрические полотенцесушители. Пол во всех комнатах и даже на крытой веранде — теплый. Фасады корпусов для безопасности покрыты штукатуркой «короед».

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Два быстровозводимых корпуса со всей их начинкой обошлись в 49 миллионов рублей, 36,3 миллиона из них — средства федерального центра и 12,7 — областного бюджета. Около 15 миллионов потрачены на благоустройство — асфальтированные дорожки, уличные светильники, малые архитектурные формы и спортплощадки. 

Заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Кочеткова сказала, что семинар в лагере «Березка» стал первым в череде подобных мероприятий, посвященных модернизации инфраструктуры детского отдыха.

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— Липецкая область приняла нас первой, за что мы благодарны губернатору и его команде. Семинары проводятся для того, чтобы у регионов было понимание о том, как справились с новой задачей по обеспечению быстровозводимых конструкций их коллеги. В пилотном проекте участвовали 15 регионов: в 26 лагерях возведены 49 жилых модулей на 2,5 тысячи мест, два из которых мы видим сейчас. С помощью таких модулей мы смогли решить одну из главных проблем — увеличения количества мест лагерях. Уже этим летом в новых жилых модулях отдохнут более двенадцати тысяч детей, — рассказала Наталья Кочеткова.

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По словам Инессы Шуйковой, Липецкая область собирается и дальше участвовать в конкурсе на привлечение федеральных средств для модернизации лагерей. Тем более, что в федеральный бюджет будущего года, как было сказано представителями Минпросвещения, на эти цели заложено около миллиарда рублей. 

— Регион настроен на то, чтобы система летнего оздоровительного отдыха продолжала развиваться. В новых зданиях дети могут и в душ сходить, не выходя из комнаты, и побывать на кружках дополнительного образования в коворкинге сразу в своем корпусе, что актуально в ненастную погоду. Для детей в «Березке» все теперь это доступно, — заключила Инесса Шуйкова.
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#лагерь #корпус
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