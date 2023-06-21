Происшествия

41 минуту назад

Бутылку коньяка придётся отрабатывать 40 дней

1 215
#грабёж
Бутылку коньяка придётся отрабатывать 40 дней

Усманцу очень хотелось выпить и он пошёл на грабёж.

В Усмани 36-летний мужчина осуждён по части 1 статьи 161 УК РФ за грабёж: его добычей стала всего одна бутылка коньяка.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре 2022 года усманец похитил в «Пятёрочке» бутылку коньяка, которую спрятал под куртку. Это заметила продавщица, которая потребовала вернуть бутылку. Но мужчина её не послушал и выбежал из магазина.

Суд учёл признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном и наличие у 36-летнего мужчины на иждивении малолетних детей. В результате грабителя приговорили к 320 часам обязательных работ.
1 215
#грабёж

Комментарии (1)

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qwerty

27 минут назад
А причем здесь его дети?
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