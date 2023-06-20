В Липецкой области станет немного прохладнее

В ближайшие двое суток Липецкая область как и в целом ЦФО останется в области высокого атмосферного давления – погода ожидается преимущественно без осадков.

23 июня через территорию региона пройдет атмосферный фронт – днем повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 и 22 июня – 15-16 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы, 23 июня – 19020 градусов тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от 19 до 24 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от +11 до +13 градусов, днем — от +21 до +23.



День 21 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году –6 градусов тепла.



