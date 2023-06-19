В районе Левого берега отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 20 июня станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» проведет их в двух районах города, при том в районе Левого берега – сразу на двух участках, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды в районе Новолипецка останутся дома №№ 1, 1а, 4, 3, 5, 10, 12 по улице Спиртозаводской, №№ 1, 1а, 1б, 1г, 3а на площади Мира. Машина с водой будет находиться возле дома № 5 по улице Спиртозаводской.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду еще на одном участке Левобережья – в домах №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2б, 3, 4, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в по улице Фурманова и в частном секторе улиц Земной, Кленовой, Зареченской, Фурманова, Дорожной, Лесопарковое хозяйство. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Фурманова, 59в.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12 по улице Нестерова, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10 по улице Качалова, №№ 1, 3, 5 в переулке Попова, №№ 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл.100а по улице Гагарина, № 164 по улице Тельмана. Воду подвезут по адресу: улица Гагарина, 84.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



20 июня плановые ремонтные работы на сетях будет проводить «Липецкэнерго» с 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах с № 2 по № 6, с № 16 по № 38, а также в №№ 8, 9, 40, 41, 43, 46, 52а по улице Депутатской, № 16а по улице Киевской, №№ 2, 4, 6, 8 в Крымском переулке, № 1а во Фруктовом переулке, №№ 29, 31 по улице Кривенкова, №№ 10, 12, 14, 16 по улице Мистюкова, №№ 1, 1а по улице Свиридова, также обесточат улицы Воровского, Даргомыжского, Чкалова, 28 микрорайон.



