В мире

40 минут назад

На западе Франции произошло два землетрясения

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На западе Франции зафиксировали второй подземный толчок магнитудой 5 спустя менее 12 часов после первого землетрясения. Об этом сообщает TACC со ссылкой на префектуру департамента Де-Севр.

Повторная сейсмическая активность ощущалась утром 17 июня, приблизительно в 04:30 по местному времени. При этом спасатели проводят проверки состояния зданий, в том числе тех, что пострадали в результате первого толчка 16 июня.

Власти департаментов пострадавших районов рассказали, что сейсмическая активность привела к повреждениям и частичному обрушению десятков домов.

О первом землетрясении во Франции стало известно вечером 16 июня. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр сейсмособытия магнитудой 5,3 находился в западной части страны.
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