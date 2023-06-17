Общество
49 минут назад
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Третий выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы, что….» мы посвятили старинному русскому городу — Лебедяни.
Присоединившись к нашей прогулке вы узнаете:
что стало с самым маленьким в мире лебедянским метрополитеном Леонида Мулярчика;
какой след оставили в Лебедяни пленные турки;
какие сцены «Мастера и Маргариты» навеяла Булгакову Лебедянь;
какие пророчества лебедянца Евгения Замятина из его антиутопии «Мы» сбылись.
что стало с самым маленьким в мире лебедянским метрополитеном Леонида Мулярчика;
какой след оставили в Лебедяни пленные турки;
какие сцены «Мастера и Маргариты» навеяла Булгакову Лебедянь;
какие пророчества лебедянца Евгения Замятина из его антиутопии «Мы» сбылись.