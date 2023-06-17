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49 минут назад

«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро

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#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик #Булгаков #Замятин #Шиловский #Мастер и Маргарита

Третий выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы, что….» мы посвятили старинному русскому городу — Лебедяни.

Присоединившись к нашей прогулке вы узнаете:

что стало с самым маленьким в мире лебедянским метрополитеном Леонида Мулярчика;

какой след оставили в Лебедяни пленные турки;

какие сцены «Мастера и Маргариты» навеяла Булгакову Лебедянь;

какие пророчества лебедянца Евгения Замятина из его антиутопии «Мы» сбылись.
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#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик #Булгаков #Замятин #Шиловский #Мастер и Маргарита

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