Происшествия

сегодня, 11:35

За отсутствие стёкол и ремонта липецкую управляющую компанию оштрафовали на 250 000 рублей

4 508
#ЖКХ
1
За отсутствие стёкол и ремонта липецкую управляющую компанию оштрафовали на 250 000 рублей

Оштрафована УК «Манеж-Л».

Госжилинспекция Липецкой области проверила работу управляющей компании «Манеж-Л» и выявила многочисленные нарушения содержания домов: №9 и №13 по улице 50 лет НЛМК.

Так, сотрудники ГЖИ обнаружили, что в доме №13 в подъезде нет стёкол с первого по пятый этажи, не проводился текущий ремонт подъезда. Подвал оказался подтоплен, а из двора не были убраны  мусор и спиленные ветки.

За нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, постановлением мирового судьи ООО УК «Манеж-Л» оштрафована на 250 тысяч рублей.
4 508
#ЖКХ
1

Комментарии (4)

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житель Липецка

2 минуты назад
Проверьте ул. Энельса подвалы и места общего пользования.
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Осипенко 40

11 минут назад
В Грязях такая же ситуация, особенно на улице Осипенко 40,ремонта там нету уже давно, а в подъезде дует, вкусным ароматом канализации
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Липа

сегодня, 12:06
Приезжайте к нам,Опытная,13 ,первый подъезд,в подвале постоянно подтопление канализацией и "аромат" по всему подъезду,управляющее хоть бы хны
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Университетский

сегодня, 12:02
Белянского, 8. Раскопки год ведет УК Университетская!!!!
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
154
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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