За отсутствие стёкол и ремонта липецкую управляющую компанию оштрафовали на 250 000 рублей

Оштрафована УК «Манеж-Л».

Госжилинспекция Липецкой области проверила работу управляющей компании «Манеж-Л» и выявила многочисленные нарушения содержания домов: №9 и №13 по улице 50 лет НЛМК.



Так, сотрудники ГЖИ обнаружили, что в доме №13 в подъезде нет стёкол с первого по пятый этажи, не проводился текущий ремонт подъезда. Подвал оказался подтоплен, а из двора не были убраны мусор и спиленные ветки.



За нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, постановлением мирового судьи ООО УК «Манеж-Л» оштрафована на 250 тысяч рублей.