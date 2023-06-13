Происшествия

сегодня, 15:12

Липецкие полицейские возбудили дело о занятии высшего положения в преступной иерархии

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#криминальная иерархия
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По данным газеты «КомерсантЪ», обвиняемый — гражданин Украины Игорь Сыжко.

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УМВД России по Липецкой области в отношении 40-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, мероприятия по документированию преступной деятельности обвиняемого осуществлялись сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России, регионального УФСБ и УФСИН, во взаимодействии с ГУУР МВД России, ФСБ и УСБ ФСИН России:

«В 2018 году обвиняемый был осужден за разбой. Предварительно установлено, что подозреваемый приобрел криминальный статус, пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом и обладая организационно-распорядительными функциями на территории учреждения, где он отбывал наказание».

По данным газеты «КомерсантЪ», речь идет о гражданине Украины Игорь Сыжко, который отбывал срок в елецкой колонии №3. Имеющего  в криминальной среде статус бродяги Игоря Сыжко (Украинца) по решению Минюста должны были выдворить из страны, однако, когда он находился в Центре временного содержания иностранных граждан, против него возбудили дело по статье 210.1 УК РФ.

«Украинец дважды привлекался к уголовной ответственности в России. В 2015 году по приговору Головинского райсуда Москвы он получил десять месяцев колонии общего режима за покушение на грабеж. А в 2018-м сел за разбой (ст. 162 УК РФ) по решению Люберецкого горсуда Московской области. Преступление, согласно приговору, было совершено в торговом центре. 

В одном из магазинов «бродяге» понравились прогулочные ботинки Umbro стоимостью 1037 руб. 29 коп. Убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, Украинец снял с ботинок антикражное устройство, надел их на себя и, не оплатив товар, ушел из торговой точки. При этом свои мокрые кроссовки он оставил на месте преступления.

На выходе из магазина, где был установлен детектор, сработал сигнал, но охраннику он показал пустую сумку и удалился. Тем не менее, обнаружив старые кроссовки вместо новых, охранник погнался за Украинцем и вместе с администратором попытался его задержать. Тогда «бродяга» ранил одного из них ножом. В это время к ТЦ подъехала полиция, и злоумышленник был закован в наручники. Новая обувь обошлась ему в пять лет и пять месяцев строгого режима», — пишет «КомерсантЪ».

7 1271
#криминальная иерархия
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Комментарии (7)

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В законе бабка

7 минут назад
Бабки которые туи воруют с парков покруче него статусом будут - там каждая туя по 4-5 тыс. Если бабка 3 туи выкопает и цветов с газона - то уже тысяч на 15 наворовала и пора ей звезды на коленях и плечах набивать и она покруче будет этого Вора в Законе по всем понятиям должна его развенчать
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странности

9 минут назад
ботинки Umbro стоимостью 1037 руб. 29 коп.?? тут нолик не пропущен?
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ахаха

16 минут назад
Ни фига себе какой вор в законе, мафозник Дон Корлеоне - украл сандали из магазина !
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!

49 минут назад
Коля! Тебя не учили в институте МВД правильно застегивать молнию на куртке?)))
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Хохот

58 минут назад
Надо было скостить, он же свою обувь оставил взамен))))))))))))
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КотЭ

сегодня, 15:42
Коля, тебе кто нос подбил
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Сапог

сегодня, 15:41
Его пагоняло
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
147
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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