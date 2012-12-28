Двое мужчин пострадали в пожарах в Липецком и Добринском округах

Всего за выходные и ночь понедельника пожарные подразделения выезжали на 55 происшествий.

Днём 1 ноября 43-летний мужчина пострадал во время пожара в деревне Бруслановка Липецкого округа. Огонь уничтожил гараж площадью 40 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.В посёлке Брянский Добринского округа медицинская помощь понадобилась 63-летнему мужчине — здесь сгорел жилой дом площадью 72 квадратных метра.В те же сутки в Грязях горели два гаража площадью 24 квадратных метра каждый. Один уничтожен полностью, второй повреждён наполовину. В селе Красное Усманского округа сгорела надворная постройка площадью 10 квадратных метров. От огня расплавился сайдинг жилого дома на четырёх квадратных метрах. В Липецке на улице Клавдии Шаталовой сгорели кровля бесхозного строения площадью шесть квадратных метров и мусор на 20 квадратных метрах.Днём ранее в селе Уткино Задонского округа сгорел автомобиль «Хендай».Всего за выходные и ночь понедельника пожарные подразделения выезжали на 55 происшествий. Большая часть связана с палами сухой травы — 33 происшествия. Наиболее крупные по площади пожары произошли в селе Дмитряшевка Хлевенского округа и у села Юсово Чаплыгинского округа — оба по одному гектару. 15 раз пожарные тушили мусор, 14 из этих возгораний произошли на открытой местности.