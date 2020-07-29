Происшествия

33 минуты назад

В квартире на улице Титова найден окровавленный труп

4 1445
#убийство
В квартире на улице Титова найден окровавленный труп

Правоохранители рассматривают версию об убийстве.

29 июля в одной из квартир жилого дома №7/5 по улице Титова найден труп мужчины.

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По словам жильцов дома, ещё вчера вечером они видели мужчину живым. Сегодня днём его отец зашёл к соседу и сказал, что в квартире на постели лежит незнакомец. Сосед узнал в нем сына пенсионера. Тело было окровавлено - похоже, что мужчину перед смертью сильно избили.

В доме работают сотрудники полиции. Они опрашивают местных жителей.

4 1445
#убийство

Комментарии (4)

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Тарас бульба

6 минут назад
Я тебя породил, я тебя и убью..
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Гостья

14 минут назад
Гость, закусывать больше надо было
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29 Июля

19 минут назад
Криминальный какое-то сегодня денёк!
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Гость

23 минуты назад
Все зло от водки!
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