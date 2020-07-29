Происшествия
33 минуты назад
В квартире на улице Титова найден окровавленный труп
Правоохранители рассматривают версию об убийстве.
29 июля в одной из квартир жилого дома №7/5 по улице Титова найден труп мужчины.
По словам жильцов дома, ещё вчера вечером они видели мужчину живым. Сегодня днём его отец зашёл к соседу и сказал, что в квартире на постели лежит незнакомец. Сосед узнал в нем сына пенсионера. Тело было окровавлено - похоже, что мужчину перед смертью сильно избили.
В доме работают сотрудники полиции. Они опрашивают местных жителей.
По словам жильцов дома, ещё вчера вечером они видели мужчину живым. Сегодня днём его отец зашёл к соседу и сказал, что в квартире на постели лежит незнакомец. Сосед узнал в нем сына пенсионера. Тело было окровавлено - похоже, что мужчину перед смертью сильно избили.
В доме работают сотрудники полиции. Они опрашивают местных жителей.
Тарас бульба
Гостья
29 Июля
Гость