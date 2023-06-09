Липецкий «Металлург» всё же получил аттестат, позволяющий выступать во второй лиге

Но запрет на регистрацию новичков с клуба пока не снят, напротив – наложен новый.

Липецкий «Металлург» всё-таки получил аттестат, дающий право выступать во второй лиге в сезоне-2023/24. Об этом сообщил официальный сайт ФНЛ.

Решение было принято на заседании апелляционного комитета РФС, ранее «Металлургу» отказывали в выдаче лицензии из-за долгов. Таким образом «сталевары» успели избежать позора и вскочили на подножку уходящего поезда: формирование списков участников соревнований заканчивается.

Кроме «Металлурга» были удовлетворены апелляции ещё 6-ти клубов.

Лицензия выдана на участие в дивизионе «Б» второй лиги, по факту – в третьем дивизионе, но такие документы сейчас раздают всем клубам. Кого последствие будут принимать в буферные «Золотую» и «Серебряную» группы решат позднее по различным критериям – спортивным, финансовым, организационным.

Вместе с тем, «Металлург» подвергся дальнейшим санкциям со стороны палаты по разрешению споров РФС. Она удовлетворила ходатайство футболиста Николая Иванникова о возмещении ему расходов на представителя (адвоката) по поданному им ещё зимой заявлению о принудительном взыскании с клуба задолженностей по премиальным и иным выплатам. В качестве обеспечительной меры «Металлургу» вновь запрещено регистрировать новых футболистов – до тех пор, пока он не расплатится со своим игроком.

Любопытно, что с «Металлурга» до сих пор не снят и зимний запрет на регистрацию новобранцев по иску того же Иванникова. Из-за него «сталевары» стали единственной командой России, которая не смогла укрепить состав во время зимней паузы, что обеспечило глубокие кадровые проблемы. Получается, что у липчан сейчас даже два запрета?

Позже заявление о принудительном погашении долгов подавал на клуб и защитник Антон Белов.