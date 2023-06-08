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9 минут назад
Еврокомиссия подтвердила начало рецессии в зоне евро
Еврокомиссия подтвердила начало рецессии в зоне евро в I квартале 2023 года.
Еврокомиссия (ЕК) подтвердила начало рецессии в зоне евро в I квартале 2023 года, которая выявлена после проверки статистических данных стран Евросоюза, но считает ее незначительной, - рассказала на брифинге в Еврокомиссии представитель ЕК Верле Нютс.
"Перерасчет с понижением уровня экономического роста в ряде стран ЕС привел к снижению роста в еврозоне до минус 0,1% в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года. Однако текущие данные свидетельствуют, что рецессия в зимние месяцы была неглубокой. Ситуация на рынке труда позитивная, что подтверждает экономическую устойчивость зоны евро", - сказала она.
"Как всегда, наши прогнозы основаны на данных, доступных на этот момент, поэтому наш весенний прогноз был основан на имевшихся на тот момент предварительных оценках Евростата. Мы учтем новые данные в нашем летнем экономическом прогнозе", - отметила Нютс.
Ранее Евростат опубликовал окончательные данные по уровню экономического роста в ЕС, которые свидетельствуют, что зона евро в I квартале текущего года вошла в рецессию. Это второй квартал подряд, когда ВВП зоны евро снижается на 0,1% в годовом исчислении.
В своих предварительных оценках Евростат указывал, что в IV квартале 2022 года ВВП зоны евро вырос на 0,1%, а в I квартале 2023 года рост ускорился до 0,2%. Этими же цифрами оперировала Еврокомиссия в своем опубликованном в мае весеннем экономическом прогнозе, когда объявила, что зона евро "едва смогла избежать рецессии", - передает ТАСС.
Евростат объясняет столь значительный пересмотр своей статистической оценки более значительным, чем ожидалось, промышленным спадом. В первую очередь это касается крупнейшей экономики ЕС - Германии.
"Перерасчет с понижением уровня экономического роста в ряде стран ЕС привел к снижению роста в еврозоне до минус 0,1% в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года. Однако текущие данные свидетельствуют, что рецессия в зимние месяцы была неглубокой. Ситуация на рынке труда позитивная, что подтверждает экономическую устойчивость зоны евро", - сказала она.
"Как всегда, наши прогнозы основаны на данных, доступных на этот момент, поэтому наш весенний прогноз был основан на имевшихся на тот момент предварительных оценках Евростата. Мы учтем новые данные в нашем летнем экономическом прогнозе", - отметила Нютс.
Ранее Евростат опубликовал окончательные данные по уровню экономического роста в ЕС, которые свидетельствуют, что зона евро в I квартале текущего года вошла в рецессию. Это второй квартал подряд, когда ВВП зоны евро снижается на 0,1% в годовом исчислении.
В своих предварительных оценках Евростат указывал, что в IV квартале 2022 года ВВП зоны евро вырос на 0,1%, а в I квартале 2023 года рост ускорился до 0,2%. Этими же цифрами оперировала Еврокомиссия в своем опубликованном в мае весеннем экономическом прогнозе, когда объявила, что зона евро "едва смогла избежать рецессии", - передает ТАСС.
Евростат объясняет столь значительный пересмотр своей статистической оценки более значительным, чем ожидалось, промышленным спадом. В первую очередь это касается крупнейшей экономики ЕС - Германии.