40-летнего липчанина обвиняют в поджоге спящего в подъезде мужчины

Дело направлено в суд.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, днём 6 апреля прошлого года потерпевший спал на подоконнике на лестничной площадке между вторым и третьим этажом в подъезде одного из домов по улице Бескрайней в Липецке. А до этого он выпивал в компании знакомых и поссорился с одним из собутыльников. Обвиняемый разнимал мужчин, а позже ещё и решил проучить одного из участников конфликта.



Потерпевший и обвиняемый были знакомы на протяжении трёх лет. По версии следствия, выйдя около 12:30 из квартиры подышать, 40-летний мужчина увидел спящего на подоконнике знакомого и решил над ним пошутить. Возвращаясь с улицы, он заметил в общем коридоре бутылку с дизельным топливом, взял её, открыл, понюхал, и как бывший ВДВ-шник сразу понял, что это, скорее всего, керосин. После он облил найденной жидкостью одежду спящего мужчины и поджёг рукав его куртки спичками.



Следствие полагает, что так обвиняемый хотел напугать спящего мужчину и проучить за неподобающее отношение к окружающим. Сжигать знакомого заживо он не собирался. Тот вскоре проснулся от острой боли по всему телу, на мужчине горела одежда. Потерпевший начал бить себя руками, пытаясь сбить огонь. Рядом стоял знакомый, который также пытался его потушить. Потом на подмогу бросился ещё один мужчина.



Пламя достаточно быстро удалось потушить и очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшего доставили в Липецкую городскую больницу №3 «Свободный Сокол», где ему были диагностированы ожоги туловища второй-третьей степеней, левого плеча, предплечья и кисти. Судмедэксперты расценили эти травмы как вред здоровью средней тяжести. Также у мужчины выявили переломы нескольких рёбер, но, как оказалось, эти травмы были получены ранее при падении на улице за две-три недели до поджога.



40-летний мужчина в тот же день написал явку с повинной. По пункту «в» части 2 статьи 112 УК РФ ему теперь грозит до пяти лет лишения свободы.