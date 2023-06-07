«Колесо» без рук и прыжок на 360 градусов - липецкая ушуистка с копьём отличилась в Орле

Комплекс для выступления на Гимназиаде Софья Волокитина разработала сама.

Липчанка Софья Волокитина заняла 3-е место в финале Всероссийской летней Гимназиады по ушу в Орле.

В соревнования участвовали ученики общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений 15-17 лет.

Правда, в дисциплине «цяньшу», где соревнуются в мастерстве владения копьём, было всего 4 участницы. Тренер липчанки Анастасия Севостьянова связала небольшое количество спортсменок с идущими сейчас экзаменами в учебных заведениях, но при этом отметила, что уровень оставшихся спортсменок был довольно высоким. Лидеры могли бы бороться за призовые места и в первенстве России.

15-летняя ученица школы №26 Волокитина специально к этим соревнованиям разработала свой собственный комплекс упражнений с копьём. Он включал в себя сложные элементы, такие как «сюан-фэн» - прыжок с разворотом на 360 градусов, «колесо» без использования рук.

Строгое жюри из бывалых мастеров ушу поставило на 1-е место представительницу Москвы, на 2-е – девушку из Новосибирска, на 3-е – Волокитину. Без награды осталась представительница Перми.



Участников было немного, но все прошли специальный отбор



Софья выступила и в дисциплине «чан-цюань» (длинный кулак) – комплексе без оружия, но там среди нескольких участниц немного не дотянула до пьедестала, заняв 4-е место. Так же 4-й стала и ещё одна липчанка Кира Телеганова в «даошу» - упражнениях с широким китайским мечом.

Софья Волокитина считается восходящей «звездочкой! Липецкого ушу. Она занимается этим видом несколько лет, учится в школе с углубленным изучением информационных технологий и в своём возрасте уже имеет тренерский опыт: помогала своей наставнице заниматься с совсем маленькими детьми.