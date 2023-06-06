Липчане болеют парагриппом и риновирусами

Ни одного случая гриппа за неделю не зарегистрировано.

C 29 мая по 4 июня в Липецкой области зарегистрировано 48 случаев коронавируса, что на 21% ниже уровня предыдущей недели, и 3 612 случаев ОРВИ (случаев гриппа не было).



По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость ОРВИ за неделю уменьшилась на 12%, среди заболевших преобладают дети в возрасте до 14 лет (55%).



В Липецке был зарегистрирован 2 391 случай ОРВИ. Показатели заболеваемости в областном центре, как и в целом по области, ниже уровня прошлой недели (заболеваемость в Липецке снизилась на 12,5%).



По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, сейчас доминируют парагрипп (58%), риновирусы (23%), 8% проб представлены сезонными коронавирусами, по 4% проб - адено-, метапневмовирусами и сочетаниями других негриппозных респираторных вирусов.



