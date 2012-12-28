В Липецкой области сухо и до +25

Температура воздуха в ближайшие три дня будет ниже нормы.

11 и 12 июня территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления — осадки маловероятны. 13 июля регион попадет под влияние атмосферных фронтов циклона, который перемещается вдоль западных границ России с севера на юг — пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы и ветер с порывами до 16 м/сек.Среднесуточные температуры воздуха составят 14-18 градусов тепла, что на 1-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью составит от +6 до +11 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +7 до +9 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.День 11 июня стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 4 градуса тепла.