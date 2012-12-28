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сегодня, 17:00
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В Липецкой области сухо и до +25

Температура воздуха в ближайшие три дня будет ниже нормы.

11 и 12 июня территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления — осадки маловероятны. 13 июля регион попадет под влияние атмосферных фронтов циклона, который перемещается вдоль западных границ России с севера на юг — пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы и ветер с порывами до 16 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят 14-18 градусов тепла, что на 1-4 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью составит от +6 до +11 градусов, днем — от +20 до +25 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +7 до +9 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.

День 11 июня стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 4 градуса тепла. 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
макс
56 минут назад
Вот такое лето – самое то, что нужно!!! миллион на миллион, по утрам роса для всего живого. Никаких +30 не нужно. +10 ночью +25 днем самое-то что нужно!
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Алексей
38 минут назад
Полностью согласен. Днём тепло, ночью свежо. Самый класс!
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