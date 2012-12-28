Сегодня в Липецке: ежегодный отчёт губернатора, выпускники каких вузов зарабатывают больше всех
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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области сухо и до +25
Температура воздуха в ближайшие три дня будет ниже нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят 14-18 градусов тепла, что на 1-4 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью составит от +6 до +11 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +7 до +9 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
День 11 июня стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 4 градуса тепла.
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