Новые рабочие места, рост экономики, медвуз — губернатор доложил о главном

Сегодня сессия областного Совета заслушали отчет губернатора Игоря Артамонова о деятельности правительства области в прошлом году. Ну, и так как с начала этого года прошло уже пять месяцев, не обошлось и без того, что делается сейчас.

Губернатор начал с главного — с базиса. С этим у нас все оказалось очень хорошо: +113,5% валового регионального продукта. По темпам экономического роста область первая в ЦФО и пятая в России! Отсюда и высокая средняя зарплата по средним и крупным предприятиям, превысившая на 24% показатели 2023 года. В регионе создано 12 000 новых рабочих мест, три из четырех — в реальном секторе экономики. ОЭЗ «Липецк» вновь признана лидером среди экономзон по экономической привлекательности: в ней работают 34 предприятия, заплативших в региональный бюджет 2,4 млрд рублей налогов. По показателю инвестиций в основной капитал наша область — безоговорочный лидер ЦФО.Не подкачал, несмотря на прошлогодние весенние заморозки, второй кит, на котором стоит экономика региона, — АПК. По сбору кукурузы и сои даже были поставлены рекорды. На селе в этом году будет создано 1 600 новых рабочих мест. В регионе реализуются 18 крупных инвестпроектов. Если говорить о развитии малого и среднего бизнеса, то в этой сфере экономики занят каждый четвертый житель области. «Бизнес наконец-то стал платить налоги».Но всеобщая занятость становится проблемой: бизнесу не хватает рабочих рук!Как с этой проблемой быть? Будущих агрономов и ветврачей для АПК, например, готовят перед поступлением в вузы в 18 профильных школьных агроклассах. Если говорить о промышленности, строительстве и транспорте, где крайне необходимы квалифицированные работники, то Липецкая область попала в этом году в пилотный проект, который позволяет выбравшим профессиональное образование школьникам после окончания 9 класса сдать всего два экзамена — по русскому языку и математике — и поступить в ссузы. «В этом году набор по специальностям токарей, сварщиков, электриков, крановщиков, швей вырос сразу на 1 265 бюджетных мест. Рассчитываем, что как можно больше ребят получат среднее техническое образование, начнут помогать себе, своим семьям, региону».Еще одним инструментом рекламы рабочих специальностей стал Центр молодежной карьеры. Первый и единственный в России. В нем ребятам предлагают востребованные профессии с высокой оплатой труда. Центр уже посетили 30 тысяч школьников и студентов ссузов. «Правительство страны решило, что такие центры должны быть в каждой области». Следующим помощником в профориентации стала «Школа 21», где готовят специалистов для IT-отрасли. Для тех, кто хорошо учится, появились бонусы в виде отдыха в получившем вторую жизнь «Прометее», где появился Центр цифровых видов спорта и кадровых компетенций.После экономического блока Игорь Артамонов сосредоточился на социалке.— Успех программы комплексного развития сельских территорий — это радостный для нас факт. Наша область небольшая по территории, но мы на третьем месте в стране по привлечению федеральных средств на эту программу. Уже можно, как говорится, потрогать обновленный бассейн «Янтарь» в Задонске, крытую ледовую арену в Добром, — сказал губернатор.Инвестициями в молодое поколение глава региона назвал вложения в строительство и капремонты школ и детских садов. Этой осенью в Липецке откроются школы-новостройки в «Елецком» и во «Взлетном». По словам Артамонова, перед органами власти стоит задача с вызовом: в 2025-2027 годах обновить 75 дошкольных и школьных учебных учреждений. Губернатор пообещал, что бюджет больших строек в 9,5 млрд рублей будет под жесточайшим контролем.«Обещали — сделали». В слайды под таким названием попали новый ФОК в Ельце, самый большой в Центральном Черноземье, готовый принимать соревнования любого уровня, новый кардиоцентр при областной клинической больнице, в котором уже спасены 220 жизней пациентов, которым были сделаны сложные операции на сердце, ранее не выполнявшиеся в регионе, открытие новой поликлиники в микрорайоне «Елецкий» и, конечно, свой медицинский вуз!— Вчера наш медицинский вуз получил лицензию. Приглашаю тех, кто в это не верил, 1 сентября поприветствовать его студентов, — сказал губернатор.Игорь Артамонов уверен, что вуз частично решит несколько проблем. Например, уменьшит отток умной молодежи в другие регионы, где можно выучиться на врачей, а также позволит сократить нехватку кадров по самой востребованной специальности — терапевта.Возможно, что-то кому-то доказывая, губернатор сказал о множестве инсинуаций и спекуляций в отношении трансформации первичного звена оказания медицинской помощи в регионе. Он заявил, что никого из врачей, медсестер и фельдшеров не сократили. Под нож идет только управленческий персонал, поскольку в одно юрлицо объединяют две-три поликлиники. «Мы контролируем время приема врачами — оно соответствует нормативам». И, кстати, никакой искусственный интеллект не решает вопросов лечения — это делает исключительно врач.На медицине губернатор задержался как ни на какой другой сфере. Он честно рассказал о том, почему замер ремонт 1-й городской поликлиники в Липецке. Дело в том, что региональное министерство здравоохранения расторгло контракт на ремонт поликлиники, из-за некачественной работы, но подрядчик пошел в суд. Пока Фемида не сказала своего слова, зайти в поликлинику новому подрядчику невозможно. А вот с достройкой хирургического корпуса в областной детской больнице дело пошло на лад. Новый подрядчик после изменения проекта, связанного с санкциями, рьяно взялся за работу под контролем правительства области и прокуратуры.В зоне внимания — коммунальная инфраструктура. Крупная энергетика находится в частных руках. Поэтому губернаторы рассчитывают на помощь в ее модернизации со стороны федерального центра с разбивкой финансирования по годам. Но плановые инвестиции правительства области идут: по концессии «РВК-Липецк» и в районные водоканалы.В отчете нашлось место липецким дорогам — будучи водителем, губернатор поставил им высокую оценку, но вздохнул, упомянув про дороги в столице. По качеству развития городской среды Липецк, Елец и малые города региона благодаря инвестициям в экологию и обновлению 107 общественных пространств в прошлом году попали в ТОП-4 Всероссийского «Зеленого рейтинга». Но губернатор не почивает на лаврах — стремиться еще есть к чему. А еще своей задачей губернатор видит возвращение участников СВО к будущей мирной жизни. «Готовимся к их реабилитации и трудоустройству». Свой отчет Артамонов закончил слайдом с красноречивым названием «Давай нас будет больше». Речь — о демографии:— С рождаемостью у нас проблема, как и везде. Мы начинаем кампанию по популяризации рождаемости. Деньгами тут мало что можно решить. Это показывает зарубежный опыт. Поэтому нам в помощь — пропаганда традиционных ценностей и религия, что всегда помогало России.Перед сессией письменно губернатор ответил на все 47 вопросов по своему докладу, заданных депутатами. Но несмотря на это, вопросы еще остались. Например, депутат Татьяна Тинькова спросила, что будет делаться в регионе для роста зарплат, чтобы этот процесс обгонял инфляцию. Игорь Артамонов ответил: «Платить. Другого варианта нет». В этом году для индексации зарплат бюджетникам зарезервированы 2,7 млрд рублей.Лариса Ксенофонтова от «Справедливой России» поинтересовалась, где будут жить иногородние студенты липецкого медвуза. «В хороших общежитиях», — ответил губернатор. И тут же предложил сводить на экскурсию в будущий вуз, который станет самым технологичным в стране из себе подобных, членов фракции КПРФ, которые до последнего не верили в этот проект: «Работают ли такие депутаты в интересах субъекта? Они идут не в ногу с другими. Такое поведение удивляет».В ответ один из тех, кто идет не в ногу, депутат Николай Быковских, попытался обвинить главу региона в том, что к нему невозможно записаться на личный прием. Губернатор ответил так: «Сзади вас сидит прокурор. Прокуратура — это надзор. Он надзирает и за мной. Если бы все было так, как вы говорите, мне бы такой же вопрос задали в прокуратуре. Приемы губернатора у нас проходят регулярно».Продолжил депутат Сергей Токарев: «Что мешало открыть медвуз в Липецке ранее и ликвидировать недостаток врачей?» Губернатор ответил кратко: нежелание ректоров таких вузов открыть в Липецке свой филиал. «Им достаточно того, что они получают деньги за наших целевиков». Кстати, когда в России открывали медицинский вуз в последний раз? Наверное, лет 30 тому назад:— Открыть медвуз — это очень длительная непростая работа. Но мы с этой задачей справились!Депутаты от других фракций — «Единой России», «Новых людей», «Партии пенсионеров» — отчет губернатора поддержали, заявив о колоссальной работе, проделанной правительством области. Недавний член фракции КПРФ Дмитрий Ларин, теперь представляющий объединение «Депутаты Липецка», покосившись в сторону своих бывших однопартийцев, сказал, что докопаться можно до чего угодно. Что это свойство человека — воспринимать все хорошее как само собой разумеющееся:— Тот, кто не имеет дачи, никогда не оценит бесплатный проезд на них, а Липецкая область осталась единственной в стране, где сохранили эту льготу. Тот, у кого нет детей, не оценит масштабные вложения в обновление школ и детских садов. Тому, у кого крепкое здоровье, все равно на состояние поликлиник. Но за решенными задачами всегда стоит чей-то труд. В Липецкой области успешно решают подавляющее большинство проблем. Поэтому я считаю, прошлый год успешным, хорошо прожитым под руководством губернатора.Спикер облсовета Владимир Сериков был лаконичен. Он сказал, что главным судьей всего, что происходит, является народ. Липчане на прошлых выборах показали беспрецедентную поддержку губернатору за его первый срок работы. Хорошо отзываются о ситуации в области президент страны и министры. И поставил на голосование прозвучавший отчет. На выходе оказалось, что политику Игоря Артамонова поддержали 32 депутата при шести голосах против.