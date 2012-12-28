Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавших в Липецке братьев нашли
Происшествия
В Боринском погиб 30-летний мотоциклист
Происшествия
36-летний мужчина уехал в лес на мотоцикле и пропал
Происшествия
В Липецкой области в трёх пробах свиных субпродуктов нашли сальмонеллы
Здоровье
Кражу телефона у спящего мужчины записала камера наблюдения
Происшествия
«Нива» перевернулась в Хлевенском районе: водитель умер в больнице
Происшествия
36-летний липчанин упал с девятого этажа
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Пропавший 36-летний мотоциклист найден мёртвым в лесу
Происшествия
В Липецкой области температура вернется к привычным значениям
Погода в Липецке
Читать все
«Нива» перевернулась в Хлевенском районе: водитель умер в больнице
Происшествия
36-летний липчанин упал с девятого этажа
Происшествия
Пропавший 36-летний мотоциклист найден мёртвым в лесу
Происшествия
Платил найденной картой несколько дней — теперь пойдет под суд за кражу
Происшествия
Плюс три — за последние десять дней число погибших в ДТП с участием мототранспорта выросло до девяти
Происшествия
Бывшему росгвардейцу Александру Капарулину отменили приговор
Происшествия
21-летняя девушка перевела на «безопасный счёт» 275 000 рублей
Происшествия
В МЖК, 23-м и 27-м микрорайонах голосуют за дороги, детские площадки и уличное освещение
Общество
54-летняя женщина получила два года условно за нападение с ножом на 43-летнего сожителя
Происшествия
Ельчанку атаковали коллекторы: оказалось, женщина потеряла сим-карту и на её имя оформили кредит
Происшествия
Читать все
Происшествия
277
31 минуту назад

Ельчанку атаковали коллекторы: оказалось, женщина потеряла сим-карту и на её имя оформили кредит

Женщина, сама того не ведая, задолжала почти полмиллиона рублей.

В Ельце в полицию обратилась 37-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Последние полгода ей на мобильный телефон поступали звонки от неизвестных, которые сообщили, что на женщину с декабря 2023 года оформлен кредит на 400 000 рублей в офисе одного из мобильных операторов, и с этого времени уже набежали проценты на 75 000 рублей.

«Сама ельчанка никакие кредиты не брала, поэтому она не предприняла никаких действий. Но звонки продолжались. И тогда женщина пошла в салон сотовой связи, и там ей подтвердили — несколько лет назад на женщину была оформлена сим-карта, которую она потеряла и не заблокировала. Ельчанка обратилась в полицию», — сообщает ОМВД по Ельцу.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
0
1
2
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить