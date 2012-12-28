Ельчанку атаковали коллекторы: оказалось, женщина потеряла сим-карту и на её имя оформили кредит

Женщина, сама того не ведая, задолжала почти полмиллиона рублей.

В Ельце в полицию обратилась 37-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Последние полгода ей на мобильный телефон поступали звонки от неизвестных, которые сообщили, что на женщину с декабря 2023 года оформлен кредит на 400 000 рублей в офисе одного из мобильных операторов, и с этого времени уже набежали проценты на 75 000 рублей.«Сама ельчанка никакие кредиты не брала, поэтому она не предприняла никаких действий. Но звонки продолжались. И тогда женщина пошла в салон сотовой связи, и там ей подтвердили — несколько лет назад на женщину была оформлена сим-карта, которую она потеряла и не заблокировала. Ельчанка обратилась в полицию», — сообщает ОМВД по Ельцу.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».