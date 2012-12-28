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Ельчанку атаковали коллекторы: оказалось, женщина потеряла сим-карту и на её имя оформили кредит
Происшествия
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31 минуту назад
Ельчанку атаковали коллекторы: оказалось, женщина потеряла сим-карту и на её имя оформили кредит
Женщина, сама того не ведая, задолжала почти полмиллиона рублей.
«Сама ельчанка никакие кредиты не брала, поэтому она не предприняла никаких действий. Но звонки продолжались. И тогда женщина пошла в салон сотовой связи, и там ей подтвердили — несколько лет назад на женщину была оформлена сим-карта, которую она потеряла и не заблокировала. Ельчанка обратилась в полицию», — сообщает ОМВД по Ельцу.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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