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Происшествия
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13 минут назад
Пропавший 36-летний мотоциклист найден мёртвым в лесу
Обстоятельства его гибели устанавливают полицейские.
— Мужчина найден — он погиб. Обстоятельства происшествия будут установлены сотрудниками правоохранительных органов в рамках проверки, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Причины смерти мужчины устанавливаются. Предварительно, речь идёт о несчастном случае. В ДТП мотоциклист не попадал.
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