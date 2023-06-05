За нападение на соседа с металлическим прутом 19-летний парень получил полтора года условно

Подсудимый поссорился с соседом и дошло до жестоких побоев.

Усманский районный суд вынес приговор 19-летнему парню за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью соседа.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе 2022 года подсудимый поссорился с соседом и дошло до рукоприкладства. Сначала парень нанес соседу один удар кулаком по лицу, после чего взял металлический прут и ударил им по спине потерпевшего.



Сосед упал, и уже лежачему мужчине было нанесено ещё не мене семи ударов ногой по груди, рукам и ногам.



Подсудимый вину признал частично. По пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия, 19-летнего парня приговорили к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.