Происшествия
сегодня, 16:58
За нападение на соседа с металлическим прутом 19-летний парень получил полтора года условно
Подсудимый поссорился с соседом и дошло до жестоких побоев.
Усманский районный суд вынес приговор 19-летнему парню за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью соседа.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе 2022 года подсудимый поссорился с соседом и дошло до рукоприкладства. Сначала парень нанес соседу один удар кулаком по лицу, после чего взял металлический прут и ударил им по спине потерпевшего.
Сосед упал, и уже лежачему мужчине было нанесено ещё не мене семи ударов ногой по груди, рукам и ногам.
Подсудимый вину признал частично. По пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия, 19-летнего парня приговорили к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе 2022 года подсудимый поссорился с соседом и дошло до рукоприкладства. Сначала парень нанес соседу один удар кулаком по лицу, после чего взял металлический прут и ударил им по спине потерпевшего.
Сосед упал, и уже лежачему мужчине было нанесено ещё не мене семи ударов ногой по груди, рукам и ногам.
Подсудимый вину признал частично. По пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия, 19-летнего парня приговорили к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
*
А если
Сабрина.