Происшествия

сегодня, 16:58

За нападение на соседа с металлическим прутом 19-летний парень получил полтора года условно

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#конфликт #побои #соседи
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За нападение на соседа с металлическим прутом 19-летний парень получил полтора года условно

Подсудимый поссорился с соседом и дошло до жестоких побоев.

Усманский районный суд вынес приговор 19-летнему парню за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью соседа.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе 2022 года подсудимый поссорился с соседом и дошло до рукоприкладства. Сначала парень нанес соседу один удар кулаком по лицу, после чего взял металлический прут и ударил им по спине потерпевшего.

Сосед упал, и уже лежачему мужчине было нанесено ещё не мене семи ударов ногой по груди, рукам и ногам.

Подсудимый вину признал частично. По пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия, 19-летнего парня приговорили к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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#конфликт #побои #соседи
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Комментарии (3)

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52 минуты назад
Как они будут жить в одном поезде теперь.
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А если

сегодня, 17:23
Судью так отметелят,столько же даду.?
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Сабрина.

сегодня, 17:12
Без предыистории ничего не понятно. Можно вывернуть и так, и сяк.
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